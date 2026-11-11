نيمار يعلن مشاركته في دوري الملوك عام 2030 وسط تكهنات بالاعتزال

كشف نيمار دا سيلفا عن خططه للانضمام إلى دوري الملوك البرازيلي في عام 2030، مما أثار تساؤلات حول مستقبله الرياضي وتأثير إصاباته على مسيرته.

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، لاعب نادي سانتوس ، خلال تصريحات مباشرة أنه يخطط للمشاركة في بطولة دوري الملوك بحلول عام 2030. وقد أثارت هذه المعلومة جدلاً واسعاً بين المتابعين ووسائل الإعلام حول توقيت اعتزال اللاعب لكرة القدم الاحترافية، لا سيما مع استمرار مشكلته مع الإصابات المتكررة التي تعيق أدائه.

تفاصيل تصريح نيمار لكريس جيديس

أعلن نيمار عن نيته الانضمام إلى دوري الملوك في عام 2030 أثناء بث مباشر لبطولة دوري الملوك البرازيلية، وذلك بمشاركة صانع المحتوى الشهير كريس جيديس. وعندما أشار نيمار إلى هذا التاريخ المستقبلي، أظهر كريس جيديس دهشته من تحديد الموعد بدقة، معتبراً أن ذلك قد يكون إشارة ضمنية إلى اقتراب نهاية المسيرة الرياضية للاعب.

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وواصل جيديس حديثه موضحاً رأيه بأن نيمار يمتلك القدرة على مواصلة اللعب في الملاعب لمدة خمسة أو ستة مواسم إضافية إذا ما توفرت له الظروف الصحية المناسبة. إلا أن رد فعل نيمار كان حاسماً ومباشراً، حيث أشار إلى المشكلات البدنية التي يعاني منها، قائلاً إنه لو كان لدى جيديس نفس حالة ركبتيه لفهم تماماً لماذا حدد هذا التوقيت للمستقبل البعيد.

تأثير الإصابات على مسيرة سانتوس

يعاني نيمار دا سيلفا بشكل مستمر من مشكلات جسدية عميقة أثرت سلباً على حضوره وتواجده مع فريقه الحالي. وقد بدأت هذه السلسلة من الإصابات بعد عودته إلى نادي سانتوس في عام 2025، حيث حالت دون انتظام ظهوره مع الفريق في المباريات الرسمية والودية على حد سواء.

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لم يحدد اللاعب أي تاريخ رسمي أو إعلان نهائي بشأن اعتزاله كرة القدم المحترفة، واكتفى بالكشف عن رغبته الشخصية في خوض تجربة جديدة داخل إطار دوري الملوك. ورغم عدم وجود موعد محدد لنهاية مسيرته الكروية التقليدية، فإن تركيزه الحالي ينصب على إدارة صحته البدنية والتكيف مع وتيرة لعب مختلفة تناسب حالته الصحية الحالية.

طبيعة دوري الملوك وقواعده المميزة

يُعرف "دوري الملوك" بأنه بطولة كرة قدم سباعية ذات طابع ترفيهي وتنافسي مميز، أسسها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه في عام 2022. تتميز هذه البطولة بقواعد مغايرة جذرياً عن قوانين كرة القدم التقليدية المعتمدة عالمياً، مما يجعلها بيئة مختلفة تماماً للمنافسة.

من بين أبرز القواعد غير التقليدية في الدوري، وجود مباريات أقصر في مدتها الزمنية مقارنة بالمباريات الرسمية، بالإضافة إلى السماح بتغييرات خاصة ومبتكرة أثناء سير اللعب. يشارك في البطولة فرق يقودها مجموعة متنوعة من المشاهير وصناع المحتوى الرقمي ونجوم كرة القدم السابقين، مما يمنحها شعبية واسعة وجاذبية إعلامية كبيرة.