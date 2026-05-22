نيل تايسون يطلب من الحكومة الأمريكية دليل حقيقي على وجود حياة خارج الأرض

في تحول لافت لموقفه المعروف بالتشكيك في قصص الكائنات الفضائية، خرج عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي الشهير، نيل ديغراس تايسون، مطالبًا الحكومة الأمريكية بما وصفه ب“dليل الحقيقي” على وجود حياة خارج الأرض، بعد تصاعد الحديث عن الأجسام الطائرة المجهولة والتسريبات المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة. خلال ظهوره في برنامج “ذا كريس كومو بروجيكت”، قال تايسون بنبرة ساخرة: “أقول فقط.. أحضروا الكائن الفضائي”، مؤكدًا أنه سئم من الجدل المستمر حول وجود الفضائيين من دون تقديم دليل حاسم للجمهور.

خلال ظهوره في برنامج “ذا كريس كومو بروجيكت”، قال تايسون بنبرة ساخرة: “أقول فقط.. أحضروا الكائن الفضائي”، مؤكدًا أنه سئم من الجدل المستمر حول وجود الفضائيين من دون تقديم دليل حاسم للجمهور. وأضاف: “إذا كنتم تقولون بالفعل إن لديكم معلومات عن كائنات فضائية، فلماذا لا تُظهرونها؟ هوليوود جهّزتنا نفسيًا لهذا الأمر منذ زمن طويل”.

ورأى تايسون أن أفلام الخيال العلمي أدت دورًا كبيرًا في تطبيع فكرة وجود حياة خارج الأرض، مشيرًا إلى أعمال المخرج ستيفن سبيلبرغ الشهيرة مثل “ii تي”، و“cالقاءات قريبة من النوع الثالث”، و“hرب العوالم”، إضافة إلى فيلمه الجديد المرتقب “يوم الإفصاح” (Disclosure Day)، الذي يتناول سيناريو إعلان وجود كائنات فضائية للبشرية. ورغم أن تايسون اشتهر لسنوات طويلة بسخريته من روايات الاختطاف الفضائي ودوائر المحاصيل ونظريات المؤامرة المرتبطة بالأطباق الطائرة، فإن تصريحاته الأخيرة تعكس انفتاحًا أكبر على مناقشة الفكرة، خصوصًا بعد موجة البلاغات والتقارير الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إصدار كتابه الجديد “zoخذني إلى قائدكم: تصورات حول أول لقاء مع كائن فضائي”، الذي يحاول فيه استكشاف الطريقة التي قد تتعامل بها البشرية مع أول اتصال محتمل بحضارة خارج الأرض. وفي الكتاب، لا يكتفي تايسون بمناقشة الاحتمالات العلمية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، معترفًا بأنه يتخيّل أحيانًا سيناريو اختطافه من قبل كائنات فضائية.

وقال مازحًا: “أتخيل نفسي جالسًا وحدي، ثم ينزل شعاع ضوء من السماء ويرفعني إلى مكان مجهول”، موضحًا أن الفكرة بالنسبة إليه ليست مجرد خيال سينمائي، بل “tجربة ذهنية” تساعد البشر على فهم أنفسهم وطريقة تفكيرهم ومستقبل حضارتهم. ويطرح تايسون في كتابه تصورًا مختلفًا لطبيعة أي حضارة فضائية محتملة، معتبرًا أن الكائنات التي تستطيع الوصول إلى الأرض ستكون على الأرجح أكثر تطورًا من البشر بمراحل هائلة، إلى درجة قد تجعل الفارق بين الطرفين شبيهًا بالفارق بين الإنسان والشمبانزي.

وسخر العالم الأمريكي من الصورة التقليدية التي تقدمها أفلام هوليوود، حين يواجه البشر سفنًا فضائية متطورة بالأسلحة التقليدية، قائلاً: “حقًا؟ هل يظن الناس أن حضارة قادرة على عبور الكون ستُهزم بالرصاص؟ ” ويُعد نيل ديغراس تايسون واحدًا من أشهر علماء الفيزياء الفلكية في العالم، وهو مدير قبة “hايدن” السماوية في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، واشتهر بتقديم البرامج العلمية وتبسيط مفاهيم الفضاء والكون للجمهور بأسلوب يجمع بين العلم والفكاهة والثقافة الشعبية





