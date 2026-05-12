نيكي باكستون يرفع دعوى قضائية ضد «نتفليكس» بتجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين

رفع كين باكستون، ال مدعي العام لولاية تكساس الأمريكية ، دعوى قضائية ، الاثنين، يتهم فيها شركة «نتفليكس» ، المتخصصة ‌في خدمات البث المباشر، بال تجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين ​من خلال جمع ⁠بياناتهم دون موافقتهم، وبتصميم منصتها بحيث ‌تسبب الإدمان.

وذكرت ولاية ‌تكساس في الدعوى إن «نتفليكس» ظلت لسنوات تقول للمستخدمين إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها ‌كانت في الواقع تتعقب عادات وتفضيلات المشاهدين وتبيعها إلى ⁠وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة أرباحاً تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً. كما اتُهمت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً، باستخدام «أنماط مستترة» سراً لإبقاء المستخدمين معتادين على المشاهدة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضاً جديداً عند ​انتهاء عرض آخر.

وأضاف المتحدث في بيان «مع كامل الاحترام لولاية تكساس العظيمة والمدعي العام باكستون، ⁠فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة، وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوهة... تأخذ«نتفليكس» خصوصية العملاء على محمل الجد، وتلتزم ​بقوانين الخصوصية ‌وحماية البيانات في كل مكان نعمل فيه»





