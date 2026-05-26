نيكس يحقق 11 فوزاً متتالية ويواجه ثاندر وسبيرز في نهائي NBA

نيكس، حامل اللقب في الدوري، يحقق 11 فوزاً متتالية في الدوري قبل أن يواجه ثاندر وسبيرز في نهائي NBA. نيكس يلعب في نهائي الدوري اعتباراً من الثالث من يونيو مع الفائز من نهائي الغرب بين ثاندر وسان أنتونيو سبيرز.

نيكس يبلغ نهائي NBA لأول مرة منذ 1999 بعد اكتساح كافالييرز 4-0، سلسلة 11 فوزاً متتالية ، وينتظر الفائز من ثاندر و سبيرز في يونيو أنهى نيويورك نيكس سلسلته مع كليفلاند كافالييرز في نهائي المنطقة الشرقية 4-0 باكتساحه 130-93 خارج الديار، ليبلغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي ( NBA ) للمرة الأولى منذ 1999.

ورفع نيكس، الحالم بلقبه الأول منذ 1973 والثالث فقط في تاريخه، عدد انتصاراته المتتالية إلى 11، امتداداً من المباراة الرابعة للدور الأول من «بلاي أوف» الشرق أمام أتلانتا هوكس في سلسلة حسمها 4-2، قبل أن يكتسح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4-0 في الدور الثاني. وبات نيكس رابع فريق فقط يحقق 11 انتصاراً على التوالي أو أكثر في الـ«بلاي أوف»، بعد لوس أنجلوس ليكرز عامي 1989 و2001 (11 في المناسبتين) وغولدن ستايت ووريرز عام 2017 (15 بعد فوزه 4-0 في كل من الأدوار الثلاثة لبلاي أوف الغرب ثم المباريات الثلاث الأولى في نهائي الدوري أمام كافالييرز).

ويتواجه نيكس في نهائي الدوري اعتباراً من الثالث من يونيو مع الفائز من نهائي الغرب بين أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز (2-2 حالياً) الذي حرم نيويورك من اللقب حين تواجها في نهائي 1999 (1-4). وبرز الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز بتسجيله 19 نقطة مع 14 متابعة، وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 ولاندري شاميت 16، بينها 4 ثلاثيات من أصل 4 محاولات، فيما ساهم كل من جايلن برونسون وميكال بريدجز بـ15 نقطة.

وقال شاميت «سنستمتع بالأمر ليوم أو يومين، لكن لدينا هدف أكبر هنا وعلينا أن نبدأ بالتركيز»، مضيفاً «يتوجب علينا تحقيق أربعة انتصارات أخرى (في النهائي) وندرك أن الأمر سيكون أصعب. أن نكون في هذا الموقع مع هذا الفريق، إنه أمر مميز جداً». ولعب برونسون الدور الرئيس في حسم هذه السلسلة بعدما بلغ معدله في المباراة الواحدة 25.5 نقطة مع 7.8 تمريرة حاسمة و3.3 متابعة.

وقال برونسون «الأمر يعني لي الكثير، لكنني لم أكن لأتواجد هنا من دون زملائي، ومن دون الثقة التي وضعوها بي». وأضاف من كان في الثانية من عمره عندما بلغ نيكس النهائي للمرة الأخيرة عام 1999 حين كان والده لاعباً في الفريق «هم يمنحونني الثقة، ويتركونني أكون على طبيعتي. والأهم أننا جميعاً نؤمن ببعضنا البعض من القمة إلى القاعدة. إنه شرف أن ألعب معهم





