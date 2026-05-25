نيكاي الياباني يحقق أولية تاريخية بعد اتفاق إيران وفتح هرمز

نيكاي يتجاوز 65 ألف نقطة لأول مرة بدعم تفاؤل باتفاق لإنهاء حرب إيران و فتح هرمز ؛ نيكاي +2.71% وتوبكس +1.5%قفز مؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين ‌متجاوزا حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى، ​إذ ⁠أدى التفاؤل بشأن التوصل ‌إلى اتفاق لإنهاء ‌الحرب في إيران إلى تعزيز الطلب على الأصول المحفوفة ‌بالمخاطر.

وارتفع نيكاي 2.71 بالمئة إلى ⁠65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 3950.91 نقطة. اعتماد اليابان على الطاقة المستوردة جعل اقتصادها ​شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط الناجم ‌عن الصراع الذي دام قرابة ثلاثة أشهر بين الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي تايبييه، سجل مؤشر تايكس التايواني أعلى مستوى له على الإطلاق، متجاوزا 43,000 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم 43,495.92 نقطة، بزيادة قدرها 2.91%. كما ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.91%، بينما صعد مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 1.09%. خلال جلسة التداول العادية يوم الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 294.04 نقطة، أي بنسبة 0.58%، ليُغلق عند 50,579.70 نقطة. وسجل المؤشر، الذي يضم 30 سهمًا، أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، محققًا إغلاقًا قياسيًا جديدًا.

وارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.37% ليُغلق عند 7,473.47 نقطة. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.19%، ليغلق عند 26343.97





