نيكاي الياباني يحقق مكاسب بعد خسائر تاريخية، مع صعود سهم كيوكسيا لصناعة الرقائق والتركيز على أداء الشركات المحلية

بعد تسجيل خسائر تاريخية في وقت سابق من جلسة الأربعاء، أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، مدعومًا بصعود سهم شركة كيوكسيا لصناعة الرقائق والتركيز على أداء الشركات المحلية. كما شهد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا زيادة بنسبة 1.01 %، مدعومًا بصعود سهم أوليمبوس كورب بنسبة 19.83 % بعد توقعات قوية. ومع ذلك، حذر ماساهيرو إيشيكاوا المحلل من وجود شكوك في السوق، مع توقع الشركات عن توقعات متواضعة خلال فترة إعلان النتائج المالية الحالية.

عوض المؤشر نيكاي الياباني ، الذي شهد خسائرًا تاريخية في وقت سابق من جلسة الأربعاء، أغلق على ارتفاع مع تسجيل قفزة في سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة، كما ارتفع أيضًا المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا واحدًا بالمئة مع ازدياد ثقة المستثمرين بشأن توقعات أداء الشركات المحلية.

وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 0.84 % ليغلق عند 63272.11 نقطة بعد أن هبط بنسبة 0.67 % في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.01 % إلى 3912.14 نقطة. وقال ماساهيرو إيشيكاوا المحلل في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول: 'لا تزال هناك شكوك في السوق، لكن الشركات المحلية أعلنت عن توقعات قوية نسبيًا'.

وأضاف: 'توقعت السوق بأن تعلن الشركات عن توقعات متواضعة خلال فترة إعلان النتائج المالية حاليًا، لكن الوضع العام لم يكن بالضعف الذي توقعته'





