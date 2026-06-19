نيكاي يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ عامين وسط تقلبات جيوسياسية وارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 7.9% خلال أسبوع، مدفوع بتفاؤل المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، رغم مخاوف من صعوبة المفاوضات لإنهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتراجع أسهم البنوك.

سجل مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من عامين، رغم أن بعض المكاسب المبكرة تلاشت وسط تصاعد المخاوف من صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتفع المؤشر إلى مستويات قياسية متتالية، حيث وصل اليوم إلى الجلسة السابعة على التوالي في ارتفاع مستمر مدفوع بتفاؤل المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع نيكاي بنسبة 7.9% خلال الأيام السبعة الماضية، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس 2024، حيث وصل إلى 71,250.06 نقطة عند إغلاق الجلسة بعد قفزة سريعة بلغت 1.3% إلى أعلى مستوى تاريخي وصل إلى 71,952.99 نقطة.

وفي ظل هذه الحركة الصاعدة، أوردت تقارير سويسرية أن المفاوضات الأمريكية مع المسؤولين الإيرانيين بشأن اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد اليوم، بعد أن ألغى نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس خطط السفر إلى طهران، ما زاد من حالة الغموض حول إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار دايسوكي هاشيزومي، المحلل الكبير في شركة دايوا للأوراق المالية، إلى أن السوق يتوقع مزيدًا من المفاوضات خلال فترة 60 يوماً لتسوية النزاع، لكنه وصف الأخبار الأخيرة بأنها صادمة وأشار إلى أن الطريق أمام الأطراف المتنازعة سيظل شاقًا وصعبًا. وأضاف أن المستثمرين سعى إلى جني الأرباح من الارتفاع الأخير قبل بداية الأسبوع، خاصةً بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، سجل سهم شركة فوجيكورا للاتصالات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.69% ليتداول عند الحد الأقصى اليومي عند 5,161 ين، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لكابلات الألياف الضوئية عن رفع توقعاتها للأرباح الصافية السنوية إلى 229 مليار ين (ما يعادل 1.42 مليار دولار). وكانت التوقعات الأولية للشركة حول أرباح مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تبلغ 156 مليار ين، وهو أقل قليلاً من 157.1 مليار ين التي حققتها العام الماضي.

وأوضح كازواكي شيمادا، الخبير في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، أن رفع فوجيكورا لتوقعاتها جاء في وقت تشعر فيه السوق بحذر متزايد تجاه آفاق شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية. وعلى صعيد آخر، تأثر مؤشر توبيكس سلبًا بسبب تراجع أسهم البنوك، حيث انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية بنسبة 2.85% وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 4.42%، ما أسفر عن ضغط سلبي على المؤشر العام





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