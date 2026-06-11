نيابة السير والمرور في دبي تحبس سائقاً متهوراً وتوقف رخصته لمدة عام إثر حادثة مطاردة خطيرة

القضاء في دبي يقضي بحبس سائق 3 أشهر وإيقاف رخصته سنة واحدة بسبب قيادته المتهورة ومطاردة مركبة أخرى وتعريض حياة الأشخاص للخطر وإتلاف الممتلكات.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وفرض سيادة القانون على كافة مستخدمي الطرق في إمارة دبي ، أعلن المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول ورئيس نيابة السير والمرور، عن إجراءات قانونية رادعة اتخذتها النيابة ضد أحد السائقين الذي أظهر سلوكاً عدوانياً ومتهوراً على الطريق.

حيث أمرت نيابة السير والمرور بحبس السائق الذي قام بقيادة مركبته بطريقة تتنافى مع معايير السلامة العامة، وذلك بعد أن قام بالانحراف بشكل مفاجئ وخطير على مركبة المجني عليه، ومطاردته في الشوارع العامة، ومن ثم إجباره على التوقف عنوة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ترجل المتهم من سيارته في محاولة للاعتداء جسدياً على الطرف الآخر، مما أدى إلى خلق حالة من الذعر وتعريض حياة المجني عليه والمارة من مستخدمي الطريق لخطر محدق، فضلاً عن التسبب في أضرار مادية جسيمة وإتلاف مركبة الضحية خلال أحداث هذه الواقعة المؤسفة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بلاغ رسمي ورد إلى نيابة السير والمرور من مركز شرطة البرشاء، يشير إلى واقعة بدأت بموقف مروري بسيط وتطورت إلى جريمة تهديد سلامة الآخرين. حيث أفاد المجني عليه بأنه كان يحاول تحريك مركبته للخروج من منطقة أسواق البرشاء، إلا أنه واجه صعوبة في ذلك بسبب وجود مركبة أخرى تقف بشكل خاطئ ومعرقل للسير أمامه مباشرة.

في تلك الأثناء، كان المتهم يقف خلف مركبة المجني عليه، وبدأ في التعبير عن غضبه من خلال الضغط المستمر والمزعج على بوق السيارة واستخدام الإشارات الضوئية الأمامية بشكل متكرر لإجبار المجني عليه على التحرك بسرعة. وعندما فُتح المسار وتمكن المجني عليه من التحرك، لم يهدأ المتهم، بل اقترب منه وهو في حالة غضب شديد ليسأله بحدة عن سبب التأخير وتعطيل حركة السير، فأجابه المجني عليه بكل هدوء موضحاً أن السبب كان المركبة المعرقلة التي كانت تسد الطريق.

ولكن بدلاً من تفهم الموقف، بدأ المتهم بمطاردة المجني عليه في الطريق العام، حيث كان يتحرك بمركبته بصورة جنونية وخطيرة، إلى أن قام بمناورة انحراف مفاجئة أغلق بها الطريق تماماً أمام المجني عليه، ثم نزل من سيارته متوجهاً نحو الضحية لمحاولة الاعتداء عليه، مما دفع المجني عليه للقيام بدوران سريع ومفاجئ للفرار من هذا التهديد، وهو ما أدى إلى تعرض مركبته للإتلاف نتيجة الاصطدام بالمطبات أثناء محاولته النجاة بنفسه. وفور إلقاء القبض على المتهم، باشرت نيابة السير والمرور تحقيقات موسعة في الحادثة، حيث تم جمع كافة الأدلة والشهادات التي تؤكد تورط السائق في هذه الأفعال المتهورة.

وبناءً على التحقيقات، وجهت النيابة للمتهم تهمتين رئيسيتين هما تعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف مال مملوك للغير. وبناءً على هذه التهم، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة المرور المختصة بالجنح والمخالفات، والتي نظرت في تفاصيل القضية وأصدرت حكمها العادل والناجز بفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إيقاف رخصة القيادة الخاصة بالمتهم لمدة سنة كاملة، وذلك ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بأرواح الناس أو خرق قوانين السير والمرور في الإمارة.

وفي ختام تصريحاته، وجه المستشار صلاح الفلاسي رسالة توعوية هامة إلى جميع السائقين ومستخدمي الطرق، مؤكداً على ضرورة ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الصبر والهدوء أثناء القيادة. وأشار إلى أن أخلاق الطريق ليست مجرد سلوكيات تكميلية، بل هي انعكاس حقيقي لثقافة المجتمع ورقيّه، وأن الطريق ملك للجميع ويجب أن يسوده الاحترام المتبادل.

وشدد الفلاسي على أن الجهات الأمنية والمرورية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمحاسبة المخطئين والتعامل مع المخالفات المرورية، محذراً من أن محاولة أخذ الحق باليد أو التصرف بناءً على الانفعالات اللحظية لا تؤدي إلا إلى وضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية القاسية، مؤكداً أن القانون في دولة الإمارات كفيل بحفظ كافة حقوق الأفراد وضمان تطبيق العدالة، شريطة أن يلتزم الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة للسير والمرور لضمان سلامة الجميع





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