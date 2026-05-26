نور الكندري تتوج بطلة تحدي القراءة العربي في الكويت بين أكثر من ثلاثمائة ألف طالب

الطالبة نور أسامة الكندري من الصف الخامس في مدرسة حومة تُنحت لقب بطلة الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي في الكويت، حيث شارك أكثر من ثلاثمائة ألف طالب وطالبة من 60 دولة، وتوجت الامسية الحكومية بحضور وزير التربية، وسفير دولة الإمارات، وموظفي مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

تسمى الطالبة نور أسامة الكندري، من الصف الخامس في مدرسة حومة التابعة لمنطقة حولي، بطلة الدورة العاشرة ل تحدي القراءة العربي في دولة الكويت ، بعد تغلبها على أكثر من 302224 طالبة وطالب من جميع أنحاء البلاد، محققةً سجلًا استثنائيًا في هذا الحدث القرائي الكبير الذي يضم أكثر من 797 مدرسة ومئات الخبراء والمشرفين.

جري الحفل الختامي في العاصمة الكويتية، بحضور وزير التربية الخاصة المهندس سيد جلال الطبطبائي، وسفير دولة الإمارات في الكويت الدكتور مطر النيادي، ومدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدكتور فوزان الخالدي، إضافةً إلى عدد من المسؤولين، القائمين على التربوية، وأولياء أمور المتسابقين. تهنئةً بمناسبة تتويج الطالبة نور أيضًا بدور التجانزميات، حيث تم تكريم مشرفة بدور الأصقة من منطقة الأحمدي التعليمية بلقب المشرفة المتميزة، وتم تكريم مدرسة اليرموك الثانوية بنات على لقب المدرسة المتميزة.

تفرعت الفزات أيضاً إلى فئة أصحاب الهمم، حيث أسلم عبدالله المطيري، من الصف الثالث في مدرسة الرجاء الابتدائية، المركز الأول بين 45 طالبة وطالب ممن شاركوا في هذه الفئة. أضافت تقارير الأوساط الإعلامية يدوماً ذكر القائمة العشر الأوائل، والتي شملت أسماء مثل دانة العنزي من مدرسة مارية القبطية، ونرجس الطرفي من مدرسة فاطمة الصرعاوي، وغيرها من المتفوقين الذين جمعوا بذلك ألقاباً مرموقة عبر مختلف المناطق.

أشاد وزير التربية بأبطال الكويت في هذا التحدي، مبرزا أن القراءة هي ركيزة أساسية لبناء العقول وتشكيل أجيال واعية، وشكراً على دعم المعلمين والموجّهات والمشرفين الذين ولّوا دعماً لا يقدر بثمن للطلاب طوال مرحلة التصفيات. وأشار إلى أن مبادرة "طفل يقرأ" الوطنية تحت مظلة مشروع تحدي القراءة تستهدف مرحلة رياض الأطفال لتنمية مهاراتهم اللغوية من خلال القصص التفاعلية.

أدلى الدكتور فوزان الخالدي، بإجهاد حماسي حول نجاح المتورطين في هذا الحدث، مؤكداً أن التحدي يحقق إنجازات في ساحة القراءة العربية، مما يعكس أهمية القراءة في بناء مجتمعات صديقة للمستقبل. وخلال المنافسة، تسجل الدورة العاشرة أحصائيات أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، مع زيادة 24 ٪ في عدد أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تعدد المدارس والمشرفين على مدى أركان هذا الحدث العالمي.

ومن منظور أوسع، يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تعزيز أهمية القراءة والتعبير باللغة العربية السليمة، وتغذية شغف الشباب بالضاد، وذلك عن طريق تشجيع استخدام اللغة في أقسام الحياة اليومية. وتكتشف الكويت في هذه المسابقة نموذجًا ملهمًا للفتّ نحو الثقافة والاطلاع في كل محيط





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحدي القراءة العربي نور الكندري الكويت أطفال تحصيل علمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تصميم عائلته يُكسبه 60 مليون دولارفاز رب عائلة من كانبيرا في أستراليا بالجائزة الكبرى، التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار.

Read more »

وفاة الفنان السعودي خالد سامي عن 60 عاماً بعد صراع مع المرضشارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله 'عائلة أبو رويشد' و'طاش ما طاش' و'أبو العصافير'.. وفاة الفنان السعودي خالد سامي عن 60 عاماً بعد صراع مع المرض

Read more »

رقم قياسي.. مقتل 60 شخصاً بالرصاص في السويد العام 2022قالت الحكومة السويدية أمس الاثنين إن 60 شخصا قُتلوا بالرصاص في البلاد هذا العام.

Read more »

يسرق 60 هاتفاً قيمتها 200 ألف درهم من محل عمله | صحيفة الخليجسرق فني تصليح هواتف 60 هاتفاً قيمتها 200 ألف درهم، من محل عمله...

Read more »

مصرية أول امرأة تترأس جامعة أمريكية منذ 1754 | صحيفة الخليجفي سابقة من نوعها بتاريخ جامعة كولومبيا الأمريكية، تولت المصرية نعمت طلعت شفيق، 60 عاماً...

Read more »

50 فريقاً مصرياً يتأهل للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجةشارك 2000 فريق متخصص في علوم البرمجة والكمبيوتر من 60 جامعة مصرية...

Read more »