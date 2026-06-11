نورا فتحي تتربع على عرش موسيقى مونديال 2026 وتتجاوز أرقام شاكيرا العالمية

تحقيق رقم قياسي جديد للفنانة نورا فتحي بأغنية سير سير التي حصدت 13 مليون مشاهدة في يوم واحد، مع تفاصيل تصوير الكليب في المغرب ومشاركتها في افتتاح المونديال بكندا.

في تطور فني مذهل وصفه النقاد بالتاريخي، استطاعت الفنانة المتألقة نورا فتحي أن تحدث زلزالاً في الأوساط الموسيقية العالمية، وذلك بعدما حققت أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان سير سير نجاحاً استثنائياً غير مسبوق.

هذه الأغنية التي تم إطلاقها خصيصاً لمونديال 2026، لم تكتفِ بالانتشار الواسع فحسب، بل تمكنت من كسر كافة الأرقام القياسية السابقة، متجاوزة بذلك الأرقام التي سجلتها النجمة العالمية شاكيرا في أعمالها المرتبطة بكؤوس العالم السابقة. وبحسب الإحصائيات الدقيقة، فقد استطاع الفيديو كليب الخاص بأغنية سير سير أن يجذب أكثر من 13 مليون مشاهدة في غضون الساعات الأربع والعشرين الأولى من طرحه، وهو رقم يعكس حجم الشعبية الجارفة التي تحظى بها نورا فتحي في الوقت الراهن.

وفي المقابل، سجل كليب داي داي للفنانة شاكيرا نحو 8.2 مليون مشاهدة في نفس الإطار الزمني، مما يضع نورا فتحي في صدارة المشهد الفني العربي الذي بدأ يفرض نفسه بقوة على الساحة الدولية، ويؤكد أن الأصوات العربية قادرة على المنافسة والاعتلاء على عرش العالمية في أضخم الأحداث الرياضية والثقافية على مستوى العالم. ولم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل كان نتيجة تلاحم دقيق بين الكلمة واللحن والصورة البصرية المدهشة.

فقد جاء الفيديو كليب ليعكس روح الحماسة والاندفاع المرتبطة بحدث كأس العالم، من خلال لوحات استعراضية ورقصات حيوية تتماشى مع الإيقاعات الموسيقية العصرية. وقد اختارت نورا فتحي أن يكون المغرب مسرحاً لتصوير هذا العمل، حيث استعرض الكليب مجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية والرياضية في المملكة المغربية، مما ساهم في ترويج صورة المغرب الجمالية عالمياً.

ومن بين هذه المواقع ظهرت حديقة جامعة الدول العربية في مدينة الدار البيضاء بجمالها الطبيعي الأخاذ، ومجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي في العاصمة الرباط الذي يمثل صرحاً رياضياً شامخاً، وصولاً إلى كاتدرائية Sacré-Cœur Basilica التي أضافت لمسة من العراقة والمعمارية الفريدة على المشاهد. وفي لفتة وطنية مؤثرة، حرصت نورا فتحي على ارتداء قميص المنتخب المغربي خلال تصوير الكليب، في إشارة واضحة إلى انتمائها العميق وفخرها بهويتها المغربية، مما أضفى صبغة من الصدق والمشاعر الوطنية على العمل الفني وجعل الجماهير تتفاعل معه بشكل عاطفي كبير.

أما عن الخطوات القادمة، فإن الأنظار تتجه الآن نحو مدينة تورونتو الكندية، حيث من المقرر أن تكون نورا فتحي أحد النجوم الرئيسيين في حفل افتتاح اليوم الثاني لمونديال 2026، والذي سيقام في الثاني عشر من يونيو. وسيكون هذا الحفل بمثابة التمهيد للمباراة الأولى للمنتخب الكندي على أرضه وأمام جماهيره، حيث ستصعد نورا إلى المسرح لتقديم دويتو أغنية سير سير بالتعاون مع الفنانين سان جوي وفيدج دريم، في عرض فني يتوقع أن يكون أحد أبرز لحظات الافتتاح.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية سير سير ليست مجرد عمل منفرد، بل هي جزء من الألبوم الرسمي للمونديال الذي يضم 18 أغنية متنوعة، شارك في صياغتها نخبة من الفنانين العالميين من مختلف الجنسيات واللغات والخلفيات الموسيقية. ويبرز في هذا الألبوم حضور قوي للفنانين العرب، حيث يشارك بجانب نورا فتحي كل من رحمة رياض، ومساري، وفرنش مونتانا، وإليانا، مما يجعل من هذا الألبوم جسراً ثقافياً يربط بين الشرق والغرب، ويؤكد على دور الموسيقى في توحيد الشعوب تحت راية الرياضة والسلام في أكبر محفل كروي على وجه الأرض





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