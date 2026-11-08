نوتس كاونتي يتأهل بكأس الاتحاد الإنجليزي وسط ضباب كثيف

تحطم نوتس كاونتي حظوظ ألتريتشام في الدور الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح، وسط غموض كبير ناجم عن ضباب كثيف غطى ملعب موس لين.

تواجه فريق نوتس كاونتي تحدياً استثنائياً أمام ألتريتشام خلال مباراة جمعت بينهما في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي ، حيث غطى ضباب كثيف ملعب موس لين ، مما حجب الرؤية بشكل كامل عن اللاعبين والجماهير.

ضباب كثيف يعطل المباراة

واجه المعلقون والمشاهدون صعوبات جمة في متابعة أحداث اللقاء بسبب انخفاض حدة الرؤية داخل الملعب، مما أربك عملية التعليق الرياضي ونقل المباراة عبر شبكة تي إن تي سبورتس، حيث عجز المعلق آدم سامرتون عن تفسير ما يحدث على أرضية الملعب، معتبراً أن تخمينه لا يقل عن تخمين زميله في هذه اللحظة الحرجة.

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أسباب الظاهرة الجوية الغامضة

أرجع أحد سكان المنطقة الظاهرة الجوية إلى الدخان المتصاعد من الألعاب النارية والنيران التقليدية التي أشعلها السكان احتفالاً بليلة البونفاير، مما أدى إلى انتشار رائحة الدخان في الأجواء المحيطة بملعب موس لين، وتسبب في تعقيد تجربة المشاهدة للمتابعين عبر القنوات التلفزيونية.

ردود فعل الجماهير والحكام

تفاعل المشاهدون مع هذا الموقف بطرق متنوعة، حيث تساءل مشجعون عن سبب عدم استخدام الكرة البرتقالية التي كانت تظهر بوضوح في المباريات السابقة، بينما طالب آخرون مازحاً الحكم بتقريب المرمى من الكاميرات في حال اللجوء لركلات الترجيح لتمكين الجمهور من مشاهدة التسديدات بوضوح.

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مغامرة نوتس كاونتي التاريخية

تمكن فريق نوتس كاونتي من الإفلات من مفاجأة ألتريتشام، أحد أندية الدرجات غير المحترفة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد أن كان الفريق المنافس قد تقدم 2-1 عبر أهداف سجلها لوكاس ويرر ولويس بانكس، قبل أن يعيد كالوم روبرتس الأمل لـ نوتس كاونتي بهدف التعادل.

الحسم النهائي بركلات الترجيح

حسم روسير لونغيلو المواجهة بتسجيل الركلة الأخيرة، ليقود فريقه إلى التأهل للدور الثاني في مباراة ستبقى خالدة في الأذهان ليس فقط بسبب السيناريو الدرامي للتأهل، وإنما أيضاً بسبب الضباب الكثيف الذي حول متابعة اللقاء إلى مهمة شاقة للغاية للجماهير والمعلقين على حد سواء.