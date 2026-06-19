نهيان بن مبارك يحضر حفلي تخريج وزفاف في الإمارات

تضمنت أنشطة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حضور حفل تخريج طلاب مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية بأم القيوين، حيث شهد تخرج 120 طالباً وطالبة على مسرح الجامعة الأمريكية بالشارقة، كما حضر حفل استقبال بمناسبة زفاف نجل العائلة النعيمي في مجلس الروضة بمدينة العين، مقدماً التهاني للعروسين ومشاركاً أهلهما فرحتهم.

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، حفل تخريج 120 طالباً وطالبة من مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية - فرع أم القيوين ، وذلك على مسرح الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة. بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها كارول عبود، مديرة المدرسة، التي اعتبرت أن المدرسة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين يختتمون مرحلة مهمة من مسيرتهم التعليمية ويستعدون للانطلاق نحو مستقبل واعد بثقة وطموح. تضمن برنامج الحفل مراسم تسليم الشهادات للخريجين والخريجات، أعقبتها كلمة الخريجين، وكلمة أولياء الأمور، ثم أدى الخريجون القسم مجددين التزامهم بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وحرصهم على مواصلة مسيرة العلم والمعرفة وخدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

وفي نفس السياق، حضر الشيخ نهيان بن مبارك، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبدالله محمد الجيد النعيمي بمناسبة زفاف نجلها منصور إلى كريمة صالح محمد الجيد النعيمي. أقيم الحفل في مجلس الروضة بمدينة العين، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وقدّم الشيخ نهيان بن مبارك التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم





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