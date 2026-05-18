نهاية حقبة جيروم باول في الاحتياطي الفيدرالي: مراجعة لثماني سنوات من الأزمات والقرارات المصيرية

تحليل شامل لولاية جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتناول مواجهته لجائحة كوفيد-19، صراعه مع التضخم، ومعركته للحفاظ على استقلالية البنك المركزي أمام الضغوط السياسية.

شهد الخامس عشر من مايو لعام 2026 لحظة مفصلية في تاريخ الإدارة المالية للولايات المتحدة، حيث انتهت رسمياً ولاية جيروم باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ثماني سنوات من القيادة التي اتسمت بمواجهة سلسلة من الأزمات غير المسبوقة والتحديات الاقتصادية المعقدة.

وعلى الرغم من تنحيه عن منصب الرئاسة، فقد أعلن باول في خطوة غير تقليدية أنه سيبقى عضواً في مجلس المحافظين لفترة زمنية سيتم تحديدها لاحقاً، وهو قرار يمنحه القدرة على التأثير في رسم سياسات أسعار الفائدة حتى عام 2028، مع الإشارة إلى أن رحيله النهائي سيكون مرتبطاً بانتهاء تحقيقات المفتش العام بشأن تجديد مقر البنك المركزي. تأتي هذه المرحلة الانتقالية في وقت يتسلم فيه كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب، زمام الأمور في مؤسسة مالية تدير اقتصاداً قوياً من حيث المؤشرات العامة، ولكنها لا تزال تعاني من تقلبات التضخم التي تؤرق الأسواق والمستهلكين على حد سواء.

خلال مؤتمره الصحفي الختامي، لم يخفِ باول قلقه العميق إزاء ما وصفه بالهجمات غير القانونية التي استهدفت الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن التدخلات والضغوط التي مارستها إدارة ترامب كانت إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة، وتهدد بشكل مباشر القدرة على إدارة السياسة النقدية بمعزل عن التجاذبات السياسية. وقد شدد باول على أن استقلالية البنك المركزي هي الضمانة الوحيدة لحماية مصالح الجمهور العام، محذراً من أن إقحام العوامل السياسية في قرارات رفع أو خفض الفائدة قد يلحق ضرراً بالغاً ومستداماً بالمؤسسة المالية الأكثر تأثيراً في العالم.

هذا الصراع بين السلطة التنفيذية والمؤسسة النقدية عكس توتراً كبيراً، خاصة وأن ترامب، الذي رشح باول في البداية ووصفه بصانع التوافق، تحول لاحقاً إلى منتقد شرس لسياساته، معتبراً إياه جزءاً من إرث الإدارة السابقة. بالنظر إلى مسيرة باول المهنية، فقد بدأت ولايته في عام 2018 في ظل اقتصاد مزدهر ومعدلات بطالة منخفضة تاريخياً، حيث بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان استقرار النمو.

ولكن سرعان ما انقلبت الموازين مع ظهور جائحة كوفيد-19 في مطلع عام 2020، والتي تسببت في شلل اقتصادي عالمي وفقدان الملايين لوظائفهم. في تلك اللحظة الحرجة، اتخذ باول قرارات جريئة وسريعة بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من الصفر لتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما تزامن مع حزم تحفيز مالي ضخمة أقرها الرئيسان ترامب وبايدن.

هذه الاستجابة السريعة ساهمت في جعل الركود الناجم عن الجائحة هو الأقصر في تاريخ الولايات المتحدة، مما عزز في البداية من صورة باول كقائد قادر على إدارة الأزمات الكبرى بكفاءة. ومع ذلك، واجه إرث باول تحدياً كبيراً مع ظهور موجة تضخمية حادة نتجت عن اضطرابات سلاسل الإمداد وتفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. في البداية، ارتكب باول خطأً وصفه هو نفسه لاحقاً بالفادح، عندما اعتبر أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة مؤقتة لن تستمر طويلاً.

لكن التضخم استمر في الصعود حتى وصل إلى ذروته بنسبة 9.1% في يونيو 2022، وهي أعلى نسبة منذ أربعين عاماً. دفع هذا الواقع باول إلى تغيير استراتيجيته والبدء في سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة الحادة والسريعة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وبالرغم من أن هذه الإجراءات نجحت في خفض التضخم إلى 3% بحلول يونيو 2023، إلا أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً.

ورغم توقعات الكثير من الاقتصاديين بحدوث ركود اقتصادي حتمي نتيجة هذه السياسات التشددية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة غير متوقعة وتجنب السقوط في الركود، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المؤرخين الاقتصاديين لتقييم تجربة باول بين النجاح في الإنقاذ والخطأ في التقدير الزمني للتضخم





