نهائي دوري الأبطال 2026: أرسنال يسعى للانتقام وباريس للدفاع عن اللقب

مواجهة نارية بين أرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 ببودابست، حيث يبحث الفريق الإنجليزي عن أول لقب في تاريخه بعد خسارته نصف النهائي السابق، ويسعى الفريق الفرنسي للحفاظ على اللقب.

يشهد ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست المواجهة النهائية لمنافسة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بين فريقي أرسنال الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة تحمل في طياتها dimensionات ثأرية وتاريخية.

فبعد أن أقصى باريس سان جيرمان منافسه أرسنال في نصف نهائي النسخة السابقة من البطولة وتوّج باللقب، يسعى أرسنال للانتقام والظفر بأول لقب في تاريخه بالمسابقة، بينما يطمح الفريق الباريسي لحفظ اللقب للموسم الثاني على التوالي ومواصلة هيمنته الأوروبية. ستقام المباراة مساء السبت 30 مايو 2026، وتمتلك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستُذاع على قناة beIN Sports 1 وخدمة beIN CONNECT.

وأرسنال يخوض النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارته نهائي 2006 أمام برشلونة، في حين يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز سجله القاري. ويستضيف ملعب بوشكاش أرينا، أحدث الملاعب في أوروبا والذي يتسع لأكثر من 67 ألف متفرج، هذا الحدث الكبير.





