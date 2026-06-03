نمو الاستثمارات الإيطالية في الإمارات وتوسع التعاون التجاري

تقرير عن التطورات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إيطاليا والإمارات، بما في ذلك زيادة عدد الشركات الإيطالية إلى 600، والتزام إماراتي باستثمار 40 مليار دولار في قطاعات استراتيجية بإيطاليا، وتضاعف الصادرات الإيطالية إلى 9.5 مليار يوروباً عن عام 2025، وازدهار التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والعقارات والدفاع، مع تسليط الضوء على التحديات والإجراءات التي حافظت على زخم التجارة

تشهد العلاقات بين إيطاليا و الإمارات ازدهاراً غير مسبوق، حيث يحقق البلدان تقدماً ملحوظاً في المجالات السياسية وال اقتصاد ية والاستثمارية والتجارية والسياحية، كما وصف السفير الإيطالي لورينزو فنارا هذا العام بالتاريخي للشراكة الثنائية.

وتأكيداً على قوة هذا التعاون، كشف السفير عن استمرار نمو الاستثمارات الإيتالية في الإمارات، حيث تعمل حالياً حوالي 600 شركة إيطالية في مختلف أنحاء الدولة، مما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره. وتنشط هذه الشركات في قطاعات متنوعة تشمل النفط والغاز، الهندسة، البنية التحتية، الخدمات القانونية والاستشارات المهنية، كما أن للشركات الإيطالية بصمة واضحة في المشهد الحضري والصناعي عبر مشاريع عمرانية بارزة مثل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، قصر الإمارات، ومطار دبي الدولي.

ومن جهة أخرى، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال زيارته لروما، عن التزام تاريخي باستثمار 40 مليار دولار في عدة قطاعات استراتيجية في إيطاليا، وقد بدأت هذه الالتزامات تؤتي ثمارها، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، ومن أبرز المشاريع المخطط لها هو مركز البيانات الذي تنوي شركة خزنة تطويره في منطقة لومبارديا. كما يتوسع الاستثمار الإماراتي في قطاعي العقارات والضيافة، ومن الأمثلة على ذلك استحواذ رجل الأعمال محمد العبار على قلعة في أومبريا وفنادق في فورتي دي مارسي والبندقية، ويبرز قطاع الدفاع أيضاً كمجال واعد لتوسيع التعاون والشراكة الاستراتيجية.

على صعيد التجارة، أشار السفير فنارا إلى أن الصادرات الإيطالية إلى الإمارات تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية من 4.8 مليار يورو في نهاية 2021 إلى 9.5 مليار يورو في عام 2025، محققاً بذلك الهدف الطموح الذي وضعه عند وصوله إلى الإمارات. واستمر الزخم الإيجابي في العام الحالي حيث زادت الصادرات بنسبة 7.8% في يناير و20.5% في فبراير مقارنة بالأشهر المقابلة من 2025، مع تسجيل تباطؤ طفيف في مارس بعد اندلاع النزاع الإقليمي.

ولضمان استمرارية التدفقات التجارية، قامت حكومة الإمارات بتعزيز العمليات في مينائي خورفكان والفجيرة، وإطلاق ممرات خضراء جديدة مع سلطنة عُمان للتغلب على ارتفاع تكاليف النقل وزيادة مدة الشحن. وبدورها، لعبت السفارة الإيطالية في أبوظبي دوراً مهماً خلال فترة الأزمات، حيث واصلت تقديم الدعم للإيطاليين والشركات الإitalية، وساهمت في إعادة أكثر من 10 آلاف سائح إيطالي عالق إلى ديارهم بمساعدة حكومة الإمارات خلال أسبوع واحد فقط.

ولا يقتصر التعاون على المجال الاقتصادي، بل يمتد إلى السياحة التي تشكل ركيزة أساسية للعلاقات، حيث يظهر المسافرون الإماراتيون اهتماماً كبيراً بالتراث الثقافي الإيطالي، وكرم الضيافة، والمطبخ العالمي، ويبحثون عن تجارب ثقافية أصيلة ووجهات جديدة. وقد حث السفير الزوار الإماراتيين على استكشاف مدن إيطالية أخرى مثل نابولي، بيرغامو، وكاتانيا، بالإضافة إلى المدن التاريخية الصغيرة والمناطق الريفية الخلابة التي تقدم تجارب فريدة.

ختاماً، أكد السفير فنارا أن التبادل التجاري بين البلدين، منذ طريق التوابل القديم وحتى اليوم، لم يقتصر على السلع بل شمل الأفكار والحلول الإبداعية لتجاوز الصعوبات، مشيراً إلى أن الروح نفسها ما زالت توجه العلاقة، مما يجعله واثقاً من أن إيطاليا والإمارات ست.exit stronger together through close cooperation





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