نمو سوق التجارة الاجتماعية في الإمارات بمعدل 11.1% سنوياً لتصل إلى 15.41 مليار دولار

يشهد سوق التجارة الاجتماعية في الإمارات نمواً مطرداً بفضل التحول نحو البيع المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتوقع أن يبلغ حجم السوق 15.41 مليار دولار بنهاية العام الجاري وأن يستمر في النمو حتى 2031 بمعدل 8.5% سنوياً، مع ت积分 versión كاملة للتجارة الإلكترونية عبر إنستجرام وتيك توك وفيسبوك.

يتواصل نمو سوق التجارة الاجتماعية في الإمارات بمعدل 11.1% سنوياً ليبلغ نحو 15.41 مليار دولار (56.5 مليار درهم) بنهاية العام الجاري، كما يتوقع أن يواصل النمو بمعدل 8.5% سنوياً حتى 2031 وفق أحدث بيانات ResearchAndMarkets التي نشرها موقع GlobeNewswire.

ويتحول قطاع التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشاط هامشي يقوم على منشورات مدفوعة إلى قطاع احترافي منظم يسير في اتجاه واحد هو النمو المتسارع، والانتقال من التجارة الإلكترونية التقليدية إلى البيع المباشر عبر المنصات الاجتماعية. والتجارة الاجتماعية هي بيع المنتجات والخدمات مباشرة عبر منصات التواصل وفي هذا النموذج التجاري لا يقتصر دور منصات مثل إنستجرام وتيك توك وفيسبوك على التسويق أو توجيه العميل إلى موقع إلكتروني خارجي، بل تتم رحلة التسوق بالكامل، بدءاً من اكتشاف المنتج وحتى الدفع والشحن، داخل التطبيق نفسه.

تنمو التجارة الاجتماعية داخل اقتصاد رقمي راسخ فبحسب Mordor Intelligence، ويتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية الإماراتية إلى 23.19 مليار دولار (85 مليار درهم) بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي 11.29%، مع استحواذ دبي على نحو 60% من السوق، وإسهام التجارة الإلكترونية بنحو 12% من الناتج المحلي غير النفطي لدبي عام 2024





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التجارة الاجتماعية الإمارات منصات التواصل إنستجرام تيك توك

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