نمو ملحوظ في سوق بطاقات الهدايا الرقمية بالإمارات ionization بقيمة 8.2 مليار درهم سنوياً

تقرير مفصل عن حجم سوق بطاقات الهدايا الرقمية في دولة الإمارات، والذي يقدَّر بنحو 8.2 مليار درهم سنوياً، مع تسليط الضوء على محركات النمو الرئيسية مثل التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وبرامج الحوافز والولاء. كما يتناول التقرير توقعات مستقبلية لهذا السوق في ضوء التوسع التقني والتغییرات في سلوك المستهلكين والشركات.

يشهد سوق بطاقات الهدايا الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث تقدَّر قيمته بنحو 8.2 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.24 مليار دولار أمريكي) سنوياً.

هذا النمو المتسارع مدفوع بعدة عوامل رئيسية أبرزها التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، والتحول الواسع نحو المدفوعات الرقمية، وزيادة اعتماد الشركات على برامج الحوافز والمكافآت وولاء العملاء. وتشير الدراسات والأبحاث التي أجرتها جهات متخصصة مثل شركة "جونيبير" للأبحاث إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات توفر أرضية خصبة لهذا النمو، بفضل انتشار واسع للإنترنت وتقنيات الدفع الإلكتروني، مما يجعلها من أكثر الأسواق جاهزية رقمياً في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل هذه العوامل مجتمعة على تعزيز الطلب على بطاقات الهدايا الرقمية كبديل مرن وسريع عن الهدايا التقليدية، ويتضح ذلك من خلال زيادة استخدامها في قطاعات متعددة مثل التجزئة والمطاعم والخدمات الترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم المجتمع التقني المتقدم وانتشار المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع عبر الهواتف الذكية في دفع عجلة النمو، حيث توفر هذه البطاقات تجربة شراء سلسة ومباشرة للمستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن السوق يشهد عادةً MIC موسمية في الطلب خلال فترات الأعياد والعطلات، ومن المتوقع أن يرتفع الإقبال على شراء هذه البطاقات قبل عيد الأضحى المقبل، حيث يلجأ الكثيرون إلى خيار الهدايا الرقمية السريعة والمناسبة. وتبرز بطاقات الهدايا أيضاً كأداة فعالة في العالم المهني، حيث تستخدمها الشركات بشكل متزايد لمكافأة الموظفين وتحفيز العملاء ضمن حملاتها التسويقية وبرامج الولاء.

ويدعم خبراء القطاع هذا الاتجاه، مؤكدين أن بطاقات الهدايا الرقمية تساعد في تحسين تجربة العميل ورفع معدلات التفاعل والولاء، إلى جانب سهولة توزيعها عبر القنوات الرقمية المختلفة. وتشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار النمو القوي لهذا السوق على مدى السنوات القادمة، مع استمرار توسع الاقتصاد الرقمي وتبني الشركات لحلول الدفع الإلكتروني وبرامج الحوافز المبتكرة، مما سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد للابتكار في مجال المدفوعات غير النقدية





