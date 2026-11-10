نقيب الصحافيين الإيرانيين يرسم ملامح إيران ما بعد الحرب أمام الجمهور العربي

قراءة تحليلية في لقاء ما شاء الله شمس الواعظين حول صورة إيران بعد الحرب، وتساؤلات عن قدرة النظام الإيراني على التخلي عن نفوذه الإقليمي فعلاً.

أجرى نقيب الصحافيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين لقاءً باللغة العربية قدّم فيه صورة لإيران بعد الحرب تختلف عن صورتها المعروفة لدى دول المنطقة. وبحسب ما ورد في المادة الأصلية، فإن الرسالة كانت موجهة إلى الجمهور الخارجي، وخصوصاً المتابعين العرب الذين يتبنون توجهات المرشد الإيراني في محيط إيران الجغرافي.

رسم شمس الواعظين في حديثه ملامح دولة إيرانية جديدة، يتراجع فيها ظهور المرشد وربما لا يظهر أبداً. كما تحدث عن تقلص دور الحرس الثوري الإيراني، وتعزيز دور مؤسسات الدولة، وتخفيف القيود المفروضة على الحجاب وعلى أنماط الحياة الخاصة.

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ملامح إيران ما بعد الحرب كما عرضها شمس الواعظين

يقدّم شمس الواعظين تصوراً لإيران تصبح فيه دولة طبيعية مثل سائر دول المنطقة، يستطيع مواطنو الدول العربية أن يشعروا فيها بالأمان. ويذهب هذا التصور إلى أبعد من ذلك، إذ يتحدث عن إمكانية التشارك مع إيران في بلورة رؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وعن فرص للاستثمار وعقد الاتفاقيات معها.

يقوم هذا العرض على فكرة أن الدولة الإيرانية ستعنى بشأن شعبها وتهتم به بصورة أساسية. وبحسب الطرح نفسه، ستتوقف إيران عن التدخل في شؤون الدول الأخرى أو توسيع نفوذها فيها تحت أي ذريعة، وستحصر عملها داخل حدودها، على نحو يتيح لها التعايش مع جيرانها الخليجيين بسلام.

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مطالب دول الجوار وتشكيك في جدية التحول

تبقى المطالب التي طرحتها دول الجوار على مدى العقود الماضية في صلب الجدل، إذ تشمل وقف تمويل الميليشيات وتهريب السلاح، وعدم تهديد الممرات المائية، والكف عن دعم الجماعات المسلحة في الدول العربية. كما تشمل الاعتراف بالقوانين والأعراف الدولية واحترام الحدود السيادية للدول المجاورة.

تطرح المادة الأصلية أسئلة مفتوحة حول قدرة النظام الإيراني على تلبية هذه المطالب، وهي أسئلة تفترض أن النظام الذي تأسس على مبدأ تصدير الثورة ونصرة المظلومين يصعب عليه التقوقع داخل حدوده. ويرى كاتب المادة أن أي محاولة لتقديم وجه طبيعي للدولة تسقط سريعاً، ما لم يقترن ذلك بتغيير فعلي في السياسات.

في المقابل، تتساءل المادة عن الدوافع التي قد تقف وراء هذا التحول المعلن، ومنها الخسائر الكبيرة التي لحقت بإيران على جميع الأصعدة، والنفوذ الذي فقدته في الأشهر الأخيرة. وتطرح احتمال أن تكون هذه الخطوة سياسة تكتيكية تهدف إلى تجاوز مرحلة الخطر، ثم العودة إلى ما كان عليه النظام سابقاً.

أثر محتمل على الشارع الإيراني ومريدي المرشد العرب

يتوقف التحليل عند احتمال أن تكون التنازلات المعلنة موجهة إلى فئتين مختلفتين: الشارع الإيراني الذي قد يتمرد على النظام، والمريدون العرب الذين يُطمأنون إلى أن التغييرات لن تمس العقيدة المذهبية للنظام. وتتساءل المادة عما إذا كان الخوف من الشارع هو ما دفع النظام إلى تقديم وعود بتخفيف القيود.

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يبقى السؤال الجوهري، بحسب المادة، هو ما إذا كان التغيير سيمس الأساس الفكري والسياسي والاجتماعي للنظام، أم أنه لن يتجاوز الشكل الخارجي. ولم تقدم المادة الأصلية موعداً محدداً أو إجراءات رسمية لتنفيذ ما ورد في اللقاء، لذلك يبقى الحكم على جدية هذه التصورات مرهوناً بما يتحقق على أرض الواقع، لا بما يُقال في المقابلات.