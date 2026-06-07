نقص الوقود المستدام يعرقل خفض انبعاثات الطيران رغم الإمكانات الكبيرة في البرازيل

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحذر من صعوبة تأمين وقود الطائرات المستدام وتكاليفه العالية، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيتجاوز 2.4 مليون طن فقط بحلول 2026، وهو ما يمثل أقل من 1% من طلب السوق، بينما تشير البرازيل إلى وجود موارد قد تصل إلى 120 مليون طن من المواد الخام للوقود الأخضر بحلول 2030.

ظل الحصول على وقود الطائرات المستدام من مصادر غير نفطية يمثل تحديًا كبيرًا، حيث لا يزال الإنتاج محدودًا وتكاليفه مرتفعة تحول دون تحقيق خفض ملموس ل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي.

وفي كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في البرازيل يوم السبت، شدد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، على أن توقعاته تشير إلى أن الإنتاج العالمي للوقود المستدام (Sustainable Aviation Fuel) سيصل إلى حوالي 2.4 مليون طن في عام 2026، وهو ما يعادل فقط 0.8% من إجمالي استهلاك شركات الطيران. هذا المعدل الضئيل يعكس الفجوة الكبيرة بين الطموحات البيئية والواقع الاقتصادي الحالي، خصوصًا مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، والذي لم يضاعف فقط من صعوبة تأمين الإمدادات بل عزّز من حالة الإحباط العامة في القطاع.





أعرب والش عن خيبة أملٍ متجددة حيال تقدم صناعة الوقود المستدام، مؤكدًا أن عام 2024 يبدو وكأنه عام آخر يفتقر إلى الإنجازات الملموسة. وأوضح أن التحول إلى طاقة بديلة يتطلب حافزًا واضحًا يتجاوز مجرد الوعي البيئي، بل يحتاج إلى صدمة طاقة أو ضرورة حتمية لضمان السيادة الطاقية وتوفير فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى معالجة تغير المناخ بشكل عاجل.

وأضاف أن الانتظار إلى أن تتجمع هذه العوامل لتشكل سوقًا قابلة للتطبيق للوقود المستدام لا يزال يعيق تقدم الصناعة، وأن الوقت قد حان لتفعيل سياسات داعمة واستثمارات ضخمة لتسريع الانتشار.



من جانبها، أكدت بريتي جاين، مديرة قسم البحوث للحياد الكربوني في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن هناك فرصًا وإمكانات هائلة لتوسيع قاعدة المواد الخام للوقود المستدام.

أشارت إلى أن البرازيل تمتلك ما يقارب 120 مليون طن من الموارد المحتملة، مثل مخلفات الطعام، المخلفات الزراعية، وزيت الطهو المستعمل، والتي يمكن تحويلها إلى وقود طيران صديق للبيئة بحلول عام 2030. ورغم أن الوقود التقليدي لا يزال يعتمد أساسًا على البترول، فإن الوقود المستدام يقدم بديلاً قائمًا على موارد متجددة واستخدام مخلفات صناعية وزراعية، ما يفتح بابًا لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في قطاع الطيران.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو بناء بنية تحتية ملائمة وتحفيز الاستثمارات لضمان إمدادات مستدامة وأسعار تنافسية تستطيع أن تنافس الوقود الأحفوري التقليدي





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وقود الطيران المستدام انبعاثات الكربون الاتحاد الدولي للنقل الجوي البرازيل الطاقة المتجددة

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