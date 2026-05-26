نظام تصاريح سفر إلكترونية مسبقة للشنغن يبدأ بعد عام 2026 موضحًا تفاصيل الإمارات ونظام التقديم

سيبدأ تطبيق نظام ETIAS للشنغن من الربع الرابع لسنة 2026، حيث يُطلب من مواطني الإمارات الإلكترونية تصريحًا مبلغ 20 يورو، مع صلاحية ترافق جواز السفر لثلاث سنوات، ويستمر امتياز الإعفاء من التأشيرة مع إضافة خطوة رقمية مسبقة للموافقة الأخيرة.

بدء نظام التصريح الإلكتروني المسبق للشنغن في الربع الرابع من عام 2026 سيكون خطوة جديدة في سياسة الحدود الأوروبية، وتأتي هذه الخطوة لتشديد الرقابة على المسافرين المؤقتين من دول معفاة من التأشيرة، كدولة الإمارات العربية المتحدة.

النظام، الذي تعرفه برسمته الرسمية باسم بطاقة السماء، لا يلغي الإعفاء الحالي من التأشيرة لكن يضيف تعقيدًا برمجيًا: إذ يجب الحصول على تصريح إلكتروني مسبق قبل السفر، مع دفع رسوم قدرها 20 يورو. ستستمر الإماراتيين في التمتع بفرصة الدخول إلى منطقة شنغن دون الحاجة لتأشيرة تقليدية، لكن هذا الامتياز سيصبح معتمدًا على موافقة ضريبية إلكترونية تتطلب تعبئة استمارة على منصة رسمية أو تطبيق مرافق بالاتحاد الأوروبي.

يعد هذا النظام خطوة إقليمية تهدف إلى تسهيل مراجعة الأمان والهوية للمسافرين ذوي الوعي الرقمي، ويشمل تفاصيل شخصية دقيقة مثل رقم جواز السفر، وبيانات المهنة، ومستوى التعليم، وتاريخ السفر السابق إلى مناطق نزاع أو البحر الأبيض المتوسط. كما يُطلب إدخال معلومات أمنية تتعلق بالسجل الجنائي، أو ببعض الحالات، مسارات سفر قد تُعد مخاطر محتملة.

إذا تم رفض الطلب - ويشمل ذلك حالات فقدان جواز السفر أو المخاطر الأمنية أو الأخطاء في البيانات - يملك المتقدم حق الاستئناف لدى السلطات المعنية، مع إمكانية إصدار تصريح محدود في الأزمات الإنسانية. يُوقع منذ عام 2024 أن يُحقق النظام معالجة فورية للطلبات البسيطة، بينما قد تستغرق الطلبات الأكثر تعقيدًا أيامًا من المراجعة الإضافية أو طلب وثائق داعمة. التقدير هو أن 90٪ من الطلبات قد تُعالج خلال دقائق فقط، ما يعكس فعالية البنية التحتية الرقمية التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

يتيح التصريح صلاحية ثلاثة سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، ويخول سفرًا متعددًا إلى دول شنغن بشرط عدم تجاوز 90 يومًا داخل أي فترة 180 يومًا. إذن، يظل مفهوماً السفر القصير والتجاري والزيارات العائلية مستمرًا، ولكن مع شرط رقمي واحد للموافقة المسبقة. هذه المحورات تجعل السفر إلى أوروبا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم، ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن إجازة التجوال لا تزال محفوظة للناجين بين الجانب الشرعي والنيتي.

في ضوء هذه النقاط، ستتطلب الإماراتيين فتح حسابات إلكترونية جديدة وتحويل الرسوم إلى مدفوعات عبر بوابة إلكترونية، مع ضرورة متابعة مصادقة جواز السفر. سيطر على التحتية الرقمية أن يظل كل شيء معتمدًا على منصة واحدة، مما يضمن شمولية الوصول إلى الخدمات ولتقليل فرص الاختراق أو الاحتيال. بالتالي، سيضطر المسافرون إلى محاذاة خططهم الخاصة بمواعيد التقديم وإرباك احتياجاتهم في حالات الطوارئ.

وعلى الرغم من أن الرسومة قد تبدو كعقبة إضافية، فإن النظام يضمن في المقابل تحسينات أمنية وأنظمة تحكم أفضل في تقديرات الحدود. إجمالاً، ستظل الإماراتيين في وضعٍ مشابه، لكن بإضافة طبقة أمان رقمي؛ مما يجعله خيارًا مدروسًا عند سفر إلى دول شنغن، للالتزام بخط ميسر لكن منظم للحدود الأوروبية، مع الحفاظ على الرفاهية والبوابة المفتوحة للزوار.





