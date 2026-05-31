نشر 22 ألف ضابط لاحتواء حشود مشجعي باريس سان جيرمان بعد فوزٍ مثير

أطلقت الشرطة في باريس عملية أمان واسعة النطاق عقب فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، شملت نشر أكثر من عشرين ألفاً من الضباط، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقال أكثر من 130 مشجعاً، فضلاً عن إحراز أضرار في مركبات ومتاجر محلية.

قامت شرطة العاصمة الفرنسية بنشر ما يقرب من إثنين وعشرين ألفاً من أفراد الأمن في شتى أحياء باريس لتكون في موقعها المسبق قبل اندلاع أي توتر يحتمل بعد انتصار نادي باريس سان جيرمان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

وقد تم حشد هؤلاء الضباط في أكثر من عشرين نقطة مركزية تشمل ساحة بارك دي برانس التي تقع في الضفة الغربية للمدينة، بالإضافة إلى شوارع رئيسية مثل الشانزليزيه، حيث توافد عدد هائل من المشجعين لمتابعة مشاهدة المباراة على شاشات عملاقة شبه ثابتة على أسطح المباني. تم تجهيز التفاف أمني شديد يضم وحدات مكافحة الحشود، وفِرَق خاصة مختصة في التحكم في التدفق الجماهيري، إلى جانب وجود فرق سريعة الاستجابة للقيام بمهام الإخلاء السريع في حال تصاعدت الظروف.





مع انطلاق المباراة، ارتفع الحماس بين الجمهور إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أظهر أكثر من أربعين ألف مشجع حضورهم على شاشات البث في ساحة بارك دي برانس علامات الفرح والهتافات المتواصلة، ما جعل الأجواء تبدو كأنها احتفال رسمي على مستوى الدولة. إلا أن توقعات الشرطة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها المدينة العام الماضي، والتي أسفرت عن إصابة مئات المتفرجين ومقتل شخصين خلال احتفالٍ مشابه، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، شملت إغلاق جزئي لجزء من شارع الشانزليزيه وتقييد حركة المرور من أجل تقليل فرص التجمع العشوائي.





مع اقتراب الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت جرينتش، أوردت التقارير الرسمية أن قوات الشرطة ألقت القبض على أكثر من مائة وثلاثين شخصاً، كان معظمهم متورطاً في أعمال تشويش وإطلاق الألعاب النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى إشعال المشاعل داخل المناطق المخصصة للمشاهدة. كما تم رصد أضرار مادية في ستة مركبات رسمية، إلى جانب تضرر واجهتي متجرين تجاريين في منطقة قريبة من الساحة نتيجة لتصرفات بعض الأفراد.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع كوسيلة للحد من تصاعد العنف، ما أدى إلى تشتت الجمعيات وإعادة تنظيم حركة المشاة حسب مخططات الأمان المعتمدة. في المجمل، استطاعت القوة الأمنية الحفاظ على النظام العام وإحباط أي محاولات لتهديد السلامة العامة، رغم حجم الحشد الذي قدرته السلطات بنحو عشرين ألف مشجع متحمس، ما يعكس التحدي الهائل الذي تواجهه السلطات في إدارة الفعاليات الرياضية الضخمة في عواصم أوروبا





