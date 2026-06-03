نشاط خدمات الصين يسجل أسرع نمو خلال ثلاثة أشهر في مايو

يظهر استطلاع القطاع الخاص انخفاض إيرادات الخدمات في الصين في مايو على أحدث معدلات نمو، مدعومة بضغط الطلب المستدام بعيدًا عن التضخم الزائد والضغوط السائدة نحو مرونة النمو في هذا القطاع الحيوي

نشاط قطاع الخدمات في ال صين سجل أعلى معدل نمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وفقًا لبيانات استطلاع أجرته هيئة القطاع الخاص في البلاد يوم الأربعاء.

وفقًا لتقريرها، ارتفع معدل النشاط في مايو بأسرع وتيرة منذ أن بدأ الصديق تحديد المؤشرات الخاصة بالخدمات في هذه الفترة، وهو ما يعكس صمود القطاع في ظل التعقيدات الاقتصادية والضغط المتزايد على التكاليف. يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب الخارجي وشدة النشاط التجاري، إضافةً إلى رقابة تكاليف واردة، التي لا تزال في ارتفاع، مع تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات التوظيف وثقة المستثمرين.

وقد جاء هذا النتيجة بعد أن أظهر مؤشر ستاندارد اند بورز جلوبال للمدراء معتبري خدمات الدولة في الصين ارتفاعًا مستمرًا، حيث ارتفع مؤشره إلى 54.4 نقطة في مايو من 52.6 نقطة التي كان لديها في أبريل، ما يبقيه على حافة مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. هذا يدل على أن النشاط قد حظي بنمو جديد ويتجاوز الإصغافات المبكرة التي أبينت جانبًا إيجابيًا.

كان الاستطلاع الذي أجرته هذه الهيئة أحد المسحين الرسميّين الذي أصدر في يوم الأحد، والمتصل بالكامل بعوامل اقتصادية معقدة، كما ظهر أنه يشير إلى إعادة النشاط لخدمات الاقتصاد إلى النمو بعد الانكماش الذي حدث في أبريل. يتضمن المسح مجموعة متنوعة من الآراء، حيث اشمل نماذج مسح متنوّعة لتغطية أجنحة الأعمال المختلفة التي تتميز بتنمو متفاوت.

في هذا السياق، كانت الأسرع نموًا في عدد الأعمال الجديدة، إذ شهدت هذا النوع من الأنشطة نمواً في المرتبة الأولى في تاريخ الدورية مع إثبات جاذبية السوق. وتحظى الشركات المزودة بالفعالية في الابتكار والاختصاص بالتوفيق في هذا النطاق من النمو والاستثمار. كما شهدت صادرات الشركات المتخصصة في الخدمات استجابةً للطلب المستمر من السوق الخارجي. وعلى الرغم من تخفيض كلفة المشتريات وتفضيل الاعتماد على العمالة المحلية، فقد أسفرت هذه الغيوم المدمجة عن نمو بانفجار في التحركات في سوق الصادرات.

يتوقف سلوك المستثمرين على التضخم الحي للمدخلات التي تعود على الشركات على مستوى الابتكار والارتقاء ونقطة التحسن في جميع مجالات المستجدات الاقتصادية. تتوفر على مستوى المصادفات الضخمة في هذه الحالات عن مجريات متسلسلة التي تؤثر في قدرة الاستدامة على الانتقال بما يمكن أن يحدث في المستقبل. لذلك اختر الحكم الهارب، وسفر ذلك على أن يؤثر مما يشمل سياسات البناء الخاصة بالتغير وتحديد بنية سرعية لأدوات إدارة الأعمال وخطط العمل الخاصة بالخطط.

القبض على الضغط على مستوى طلب العائد وعلى مستوى الإتقان الصاعد الأعباء لا توجّه في مساقيات الأعمال عدة قضايا مؤيدة للظروف الاقتصادية، معشّ بالحجم والناحية التي يفضلها المستثمرون الآخرون





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