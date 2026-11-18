باحثون من جامعة تكساس وتشجيانغ يطوران مادة نسيجية تفصل البنزين عن السيكلوهكسان بكفاءة 97.9% في خطوة تقلل استهلاك الطاقة وتزيد الأمان الصناعي.

نجح فريق بحثي مشترك ضم علماء من جامعة تكساس في أوستن و جامعة تشجيانغ الصينية في تطوير مادة مبتكرة تشبه القماش، صُممت على المستوى الجزيئي لالتقاط المواد الكيميائية الخطرة وفصلها عن غيرها. يمثل هذا الإنجاز العلمي نقلة نوعية في كيمياء المواد، حيث توفر هذه التقنية بديلاً فعالاً عن الطرق الصناعية التقليدية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة، وتسهم بشكل مباشر في الحد من الملوثات الناتجة عن عمليات التصنيع المعقدة.

آلية فصل البنزين والسيكلوهكسان بدقة متناهية

تتكمن الأهمية الرئيسية لهذا الابتكار في قدرته على التعامل مع مركبين كيميائيين يصعب فصلهما بالطرق المعتادة، وهما البنزين والسيكلوهكسان، نظراً لتقارب درجات غليانهما الشديدة. يعتمد السيكلوهكسان كمواد خام أساسية في تصنيع منتجات يومية واسعة الانتشار، بما في ذلك النايلون والدهانات والبولي يوريثان، بالإضافة إلى الإسفنج المستخدم في الأثاث والمنظفات. وبما أن السيكلوهكسان ينتج عادةً من البنزين، الذي يُصنف كمادة مسرطنة، فإن التخلص من آثاره المتبقية في المنتجات النهائية يصبح ضرورة صحية وصناعية حتمية لضمان سلامة المستهلكين وامتثال المصانع للمعايير الدولية.

Also read بنوك دبي تستقطب 98 مليار درهم ودائع جديدة في 7 أشهر

استلهام كيمياء النسيج التقليدي في البنية الجزيئية

كشف جوناثان سيسلر، أستاذ الكيمياء بجامعة تكساس في أوستن وباحث رئيسي في الدراسة، أن العمليات الكيميائية لفصل المركبات تستهلك كميات هائلة من الطاقة، مما دفع الفريق للاستلهام من الحرف البشرية القديمة مثل النسيج. تتكون المادة الجديدة من أربع شبكات جزيئية مترابطة تتشابك بطريقة تشبه تداخل خيوط القماش، مشكلة بنية متماسكة متعددة الطبقات. تتميز هذه الشبكات بخاصية الكيرالية أو عدم التناظر المرآتي، حيث تأخذ ترتيبين متعاكسين؛ أحدهما يلتف مع اتجاه عقارب الساعة والآخر ضده. من خلال التناوب بين هذين الترتيبين، بنى الباحثون هيكلاً جزيئياً متشابكاً يتمتع بالمرونة والمتانة، وقادر على التقاط جزيئات البنزين من المخاليط بكفاءة عالية.

Advertisement

كفاءة فصل عالية وقابلية لإعادة الاستخدام المتكرر

أظهرت التجارب العملية قدرة المادة على تحقيق نتائج لافتة، حيث تمكنت من التقاط نسبة 97.9% من البنزين الموجود في خليط يحتوي على كميات متساوية من البنزين والسيكلوهكسان خلال عملية فصل واحدة. ولا تقتصر مزايا هذه التقنية على كفاءتها الأولية، بل تمتد لتشمل إمكانية إعادة الاستخدام لمرات متعددة دون فقدان الفعالية. يتحقق ذلك من خلال تسخين المادة بعد امتصاصها للبنزين لتحرير المادة المحتجزة على شكل بخار، مما يهيئ المادة لتنفيذ دورة فصل جديدة تماماً، دون الحاجة إلى استبدالها أو استخدام مواد كيميائية إضافية للمعالجة.

آفاق صناعية مستقبلية وتحديات الجدوى الاقتصادية

بالإضافة إلى فصل البنزين عن السيكلوهكسان، أثبت الفريق البحثي قدرة النسيج الجزيئي على فصل عدد من المركبات الكيميائية الأخرى ذات الأهمية التجارية العالية، مما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق استخدامه ليشمل تطبيقات صناعية أوسع بكثير. ومع نجاح جامعة تشجيانغ في إظهار إمكانية استخدام المادة في تطبيقات ذات نطاق أكبر، لا يزال هناك عمل يحتاج إلى إنجاز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. يشير الباحثون إلى أن تقييم تكاليف الإنتاج والجدوى التجارية للتطبيق على نطاق واسع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، لكن النجاح التقني يخلق أملاً كبيراً في توفير بديل واعداً يقلل تكاليف التشغيل ويحد من الأثر البيئي السالب لقطاع الصناعات الكيميائية الكبرى.