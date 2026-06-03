نسبة نمو قياسية بنسبة 66.7% في أعداد طلبة أصحاب الهمم بالجامعات الدولية في دبي

سجلت أعداد الطلبة من أصحاب الهمم في الجامعات الدولية بدبي زيادة كبيرة بنسبة 66.7% خلال ثلاثة أعوام، وفق بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مما يعكس نجاح سياسات الدمج والتمكين في قطاع التعليم العالي.

شهدت أعداد الطلبة من أصحاب الهمم في الجامعات الدولية ب دبي نمواً استثنائياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 382 طالباً في العام الأكاديمي 2022-2023 إلى 637 طالباً في 2024-2025، مسجلةً زيادة بنسبة 66.7%، وفق بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي .

يعكس هذا النمو نجاح الجهود الرامية إلى ترسيخ التعليم الدامج وتكافؤ الفرص في مؤسسات التعليم العالي، ويزداد الثقة في منظومة التعليم في الإمارة. تؤكد الهيئة أن الزيادة البالغة 255 طالباً تعكس قدرة الجامعات الدولية على توفير بيئة أكاديمية شاملة ومرنة تدعم نجاح أصحاب الهمم واندماجهم، تماشياً مع التوجهات الوطنية لإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة. كما تبرز نجاح الجامعات في تطوير منظومات الدعم الأكاديمي والخدمات المساندة والتقنيات التعليمية لتعزيز تجربة الطلبة وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الأداء.

أظهرت البيانات أن تخصص إدارة الأعمال تصدر قائمة اختيارات الطلبة من أصحاب الهمم بنسبة 30%، يليه الإعلام والتصميم بنسبة 16%، ثم العلوم الإنسانية بنسبة 13%، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12%، والهندسة بنسبة 6%. يشير هذا التنوع إلى اهتمامات أكاديمية متعددة تجمع بين الجوانب الإدارية والإبداعية والتقنية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل. وتدل المؤشرات على قدرة مؤسسات التعليم العالي على توفير بيئات تعليمية داعمة تسمح للطلبة باختيار تخصصاتهم وفق قدراتهم وطموحاتهم، بعيداً عن العوائق.

أصبحت سياسات الدمج والتمكين جزءاً أساسياً من منظومة التعليم العالي في دبي، مما عزز مشاركة أصحاب الهمم في الحياة الجامعية ووسع نطاق استفادتهم من البرامج والأنشطة والخدمات، رسخاً مفاهيم الشمولية والتنوع والمساواة. تُظهر النتائج المكانة الرائدة لدبي إقليمياً وعالمياً في التعليم الدامج، حيث تواصل تطوير منظومة تعليمية متكاملة تضع الطالب في الصميم وتوفر بيئة محفزة لجميع الطلبة.

مع استمرار النمو، تُبرز أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات المتخصصة والبنية التحتية الذكية وبرامج الدعم لضمان استدامة النجاح وزيادة جاهزية الخريجين للمساهمة الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية. يؤكد هذا أن تمكين أصحاب الهمم في التعليم العالي أصبح ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتنافسية واستدامة





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