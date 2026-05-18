نزاعات عقود المقاولات والارتفاعات الاستثنائية في أسعار مواد البناء: تحليل قانوني شامل

دراسة تفصيلية حول التحديات القانونية التي تواجه الملاك والمقاولين نتيجة تقلبات أسعار مواد البناء، وكيفية تطبيق قانون المعاملات المدنية ونظرية الظروف الطارئة لضمان العدالة التعاقدية.

تشهد أسواق الإنشاءات والعقارات في المرحلة الراهنة تحديات جسيمة ناتجة عن الارتفاعات المتلاحقة والمفاجئة في أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء، وعلى رأسها الحديد والإسمنت والأخشاب، بالإضافة إلى الزيادات الملحوظة في أسعار السولار التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف النقل والتشغيل.

هذه المتغيرات الاقتصادية لم تعد تشكل مجرد عبء مالي عابر، بل تحولت إلى أزمات قانونية عميقة تضرب في صميم العلاقة التعاقدية بين ملاك العقارات والمقاولين. فقد وجد الكثير من المواطنين والمستثمرين أنفسهم في مواجهة معضلات تعاقدية معقدة بعد بدء التنفيذ الفعلي لمشروعاتهم، حيث بدأت تظهر نزاعات لا تقتصر فقط على قيمة الزيادة في الأسعار، بل تمتد لتشمل كيفية صياغة العقود الأصلية، وتحديد حدود مسؤولية كل طرف، والبحث في مدى قانونية مطالبة المقاول بمبالغ إضافية رغم وجود اتفاقات مسبقة بأسعار ثابتة ومقطوعة.

من منظور قانوني، يرى الخبراء والمستشارون أن جوهر المشكلة يكمن في الفجوة بين التوقعات التجارية والواقع الاقتصادي المتقلب. يشير الدكتور يوسف الشريف إلى أن العديد من المقاولين يقعون في فخ تقديم أسعار منخفضة جداً في البداية بهدف الفوز بالمناقصات والمشاريع، وهو ما يسمى بالتسعير التنافسي غير المدروس، ثم يعودون لاحقاً للمطالبة بزيادات مالية تحت ضغط ارتفاع التكاليف.

وفي المقابل، هناك ملاك يوقعون عقوداً دون إدراك كامل للتفاصيل الفنية أو القانونية الدقيقة، مما يجعلهم عرضة لمطالبات مفاجئة أو توقف مفاجئ في سير الأعمال. ويؤكد القانونيون أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي يوفر إطاراً تنظيمياً لهذه العلاقة، حيث يفرق بشكل أساسي بين العقود ذات السعر المقطوع والعقود المفتوحة. في العقود ذات السعر المقطوع، يلتزم المقاول عادة بتحمل التقلبات العادية في الأسعار، لكونه يُصنف قانوناً كطرف مهني خبير يجب أن يكون قد قدّر المخاطر التجارية المحتملة قبل التوقيع.

ومع ذلك، فإن القانون لا يغفل الحالات التي تخرج فيها الأمور عن السيطرة والقدرة على التوقع. هنا تبرز أهمية نظرية الظروف الطارئة التي يمنحها القانون للقضاء وللمحكمين سلطة التدخل لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد. فإذا ثبت أن الارتفاع في أسعار مواد البناء كان استثنائياً، عاماً، وغير متوقع، وبحيث أصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً جداً للمقاول لدرجة قد تؤدي به إلى خسائر فادحة أو الإفلاس، فإن القاضي يملك الصلاحية لتعديل قيمة العقد أو توزيع الخسارة بين الطرفين بما يحقق العدالة.

هذا التدخل القضائي ليس حقاً مطلقاً للمقاول، بل هو استثناء يتم تفعيله فقط عندما تتجاوز الزيادات حدود المخاطر التجارية المعتادة. كما أشار المستشار محمد نجيب إلى أن وجود جداول كميات ومواصفات تفصيلية في العقد يعزز من موقف المالك، إذ يكون المقاول في هذه الحالة مسؤولاً عن سوء تقديره للكميات أو الأسعار طالما أن العقد لم يتضمن بنداً صريحاً لتعديل الأسعار.

ولتفادي هذه النزاعات التي تؤدي غالباً إلى تعطل المشاريع واستنزاف الوقت والمال في أروقة المحاكم، يشدد الخبراء على ضرورة تبني منهجية جديدة في صياغة عقود المقاولات. الحل لا يكمن في إلغاء بند فروق الأسعار، بل في تنظيمه بدقة متناهية. ويقترح القانونيون تضمين بنود تسمح بإعادة احتساب القيمة إذا تجاوزت الزيادة نسبة مئوية محددة متفق عليها مسبقاً، مع ربط هذه الزيادات بمؤشرات رسمية ونشرات أسعار صادرة عن جهات حكومية معتمدة لضمان الشفافية.

كما ينصحون بضرورة قيام المقاولين بشراء المواد الأساسية وتخزينها فور توقيع العقد لتثبيت السعر، وربط الدفعات المالية بنسبة الإنجاز الفعلية على أرض الواقع لضمان عدم حصول المقاول على مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنفذة. وفي الختام، يبقى الحل الودي وتقاسم الأعباء المادية بين المالك والمقاول هو الخيار الأسرع والأكثر فاعلية لتجاوز أزمات توقف البناء، بعيداً عن النزاعات القضائية الطويلة التي قد لا تخدم أي من الطرفين في ظل ظروف اقتصادية متغيرة





