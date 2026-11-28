أكدت ندوة جمعية الصحفيين الإماراتية بمعرض بيغ باد وولف 2026 أن حماية اللغة العربية مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الخبرة الرقمية والإنسانية لضمان جودة المحتوى.

أكدت ندوة "اللغة العربية في الصحافة والإعلام"، التي نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية ، أن حماية اللغة العربية والارتقاء بحضورها في المشهد الإعلامي مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المؤسسات الصحفية إلى مختلف مكونات المجتمع. وشدد المشاركون في الندوة على أن مواكبة التطور التكنولوجي وتعلُّم اللغات الأخرى لا ينبغي أن يكونا على حساب سلامة اللغة العربية وجمالياتها.

أهداف الندوة ومكان انعقادها

أُقيمت الندوة ضمن فعاليات معرض "بيغ باد وولف للكتاب 2026" في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، حيث ناقشت جمعية الصحفيين الإماراتية سبل تعزيز حضور اللغة العربية في الإعلام. وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه استخدامها السليم في ظل التحولات الرقمية، وعلاقتها بالهوية الإعلامية.

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كما استعرضت الندوة واقع استخدام اللغة في الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وتحدياته. وركزت النقاشات على مسؤولية المؤسسات الإعلامية في تحقيق التوازن بين سرعة النشر وجودة المحتوى لضمان مصداقية الرسالة الإعلامية.

مواقف المتحدثين والخبراء

أكدت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الارتقاء باللغة العربية في وسائل الإعلام مسؤولية مهنية وثقافية ترتبط بجودة المحتوى ومصداقيته والحفاظ على الهوية الوطنية. وأوضحت أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجمعية على إتاحة الحوار بين الإعلاميين والمتخصصين.

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أدار الندوة الكاتب الصحفي عاطف البطل، بمشاركة نخبة من المتحدثين، هم الدكتور خالد توكال، أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة الوصل، والدكتورة هالة أحمد، الأخصائية الأولى للدعم الأكاديمي في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.

كما شارك الدكتور محمد البستاوي، المتخصص في اللغة العربية وتكنولوجيا التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، والصحفي أسامة عبدالمقصود، حيث أكد الدكتور خالد توكال أن الصحافة تسهم في صناعة الوعي وتشكيل الذائقة اللغوية للمجتمع، وأن سرعة نقل الخبر لا تتعارض مع سلامة اللغة.

دور المدققين اللغويين والمراجعة

دعا الدكتور خالد توكال إلى تفعيل دور المدققين اللغويين، وتأهيل الصحفيين لغوياً، وإنشاء وحدات للمراجعة اللغوية تعمل بالتوازي مع غرف الأخبار. وأشار إلى ضرورة ضمان جودة المحتوى وسرعة إنجازه من خلال هذه الآليات الرقابية واللغوية.

وشددت الدكتورة هالة أحمد على أن اللغة العربية وعاء للهوية ومرآة للوعي، وأن تعزيز حضورها يتطلب مشروعاً إعلامياً وثقافياً مستداماً تتكامل فيه أدوار الإعلام والأسرة والمدرسة والمجتمع. اقترحت تعيين مدقق لغوي في كل غرفة تحرير لمراجعة المواد قبل نشرها.

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وأكد الدكتور محمد البستاوي أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصة لتعزيز حضور اللغة العربية وتطوير إنتاج المحتوى بها، شريطة الحفاظ على القيادة البشرية للعمل التحريري. دعا إلى إخضاع المخرجات الآلية للمراجعة اللغوية والمهنية وصون مصداقية المحتوى.

تطبيقات عملية للمستقبل

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبدالمقصود ضرورة اعتماد الكفاءة اللغوية وسلامة النطق ضمن معايير اختيار المذيعين ومقدمي البرامج. وطالب بتوسيع حضور اللغة العربية الفصحى في البرامج الهادفة من خلال تقديمها بلغة سليمة ومبسطة تقترب من الجمهور.

شدد على دور المعلم في ترسيخ المحادثة الصحيحة لدى الأطفال، وتقديم اللغة العربية بأسلوب محبب بعيد عن التكلف. وأكد أن العناية باللغة العربية استثمار في الهوية والثقافة ومستقبل الأجيال القادمة، ورسالة مهنية تتطلب تكامل الخبرة الإنسانية والإمكانات الرقمية.