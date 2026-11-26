مؤسسة نداء وشركة سيبورا تطلقان حلول اتصالات متكاملة في دبي عبر جيتكس جلوبال 2026 لتعزيز استمرارية العمليات الحكومية بأحدث تقنيات النطاق العريض والتترا.

تستعد مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، للانطلاق في معرض جيتكس جلوبال 2026 ، بالتعاون الاستراتيجي مع الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الاتصالات للمهام الحرجة "سيبورا" (Sepura). تهدف هذه المشاركة المشتركة إلى رسم ملامح مستقبل منظومات الاتصالات الميدانية، من خلال تسليط الضوء على التكامل التقني المتطور بين أنظمة الاتصالات اللاسلكية "تترا" (TETRA) وتقنيات اتصالات النطاق العريض الحديثة.

التكامل التقني لـ اتصالات المهام الحرجة في دبي

تُشكّل اتصالات المهام الحرجة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلامة العامة وضمان كفاءة الاستجابة لحالات الطوارئ واستمرارية الخدمات الحيوية في إمارات دبي. تؤكد الشركة المنصة على التزامها بتطوير البنية التحتية لاتصالات المهام الحرجة بما يواكب تطور الاحتياجات التشغيلية للجهات الحكومية والفرق العاملة في الخطوط الأمامية، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة تعزز من موثوقية الاتصالات في مختلف الظروف.

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تسلّط مؤسسة نداء وشركة سيبورا الضوء خلال مشاركتهما في المعرض على أهمية إدخال خدمات الاتصالات للمهام الحرجة عبر شبكات النطاق العريض (MCX) بشكل تدريجي، مع الاستمرار الفعّال في استخدام شبكات تترا القائمة. يهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى تمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من تطوير منظومات اتصالاتها وفقاً لأولوياتها التشغيلية الخاصة، مما يسمح لها بالاستفادة المتدرجة من تطبيقات النطاق العريض دون المساس بقيمة استثماراتها الحالية أو استمرارية عملياتها.

دور سيبورا في تعزيز الجاهزية الميدانية

تشارك شركة سيبورا ضمن جناح مؤسسة نداء، حيث تركّز عرضها على إبراز الاحتياجات الملحة لفرق العمل الميدانية في مجال الاتصالات، وتأكيد أهمية التكامل بين الاتصالات الصوتية عالية الموثوقية والتطبيقات القائمة على البيانات. يهدف هذا العرض إلى مواكبة متطلبات العمل الميداني المعقدة، وتوفير أدوات تواكب التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها سوق الاتصالات الحديثة.

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تتيح هذه المشاركة فرصة فريدة للجهات والمؤسسات الزائرة لمناقشة احتياجاتها التشغيلية بدقة، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير قدراتها في مجال الاتصالات للمهام الحيوية. يتم تصميم هذه الحلول بما يتناسب بشكل دقيق مع طبيعة المهام المختلفة وأولوياتها التشغيلية، مما يضمن تحقيق أقصى درجات الكفاءة والأمان لجميع الأطراف المعنية بالعمليات الحساسة.

رؤية قيادية لمستقبل الاتصالات الآمنة

صرّح سعادة منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، بأن الاتصالات الآمنة والموثوقة والقادرة على العمل في مختلف الظروف تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلامة العامة. أكّد بوعصيبة على التزام المؤسسة بمواصلة تطوير البنية التحتية لاتصالات المهام الحرجة في دبي، والعمل مع شركائها التقنيين لاستكشاف حلول تسهم في تعزيز منظومة الاتصالات.

من جانبه، قال نيل فوكنر، المدير العام لشركة "سيبورا"، إن ضمان كفاءة منظومات الاتصالات للمهام الحرجة ينطلق من فهم دقيق للتحديات الفعلية التي تواجه الفرق الميدانية أثناء أداء مهامها اليومية. وأضاف أن شراكة سيبورا مع مؤسسة نداء تجمع بين خبراتها الممتدة لعقود في تطوير تقنيات الاتصالات للمهام الحرجة، وخبرات المؤسسة في توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستخدمين في المنطقة.

التطورات القادمة في استمرارية العمليات

يعكس هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين الرؤية الطموحة لبناء منظومة اتصالات مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. من خلال دمج تقنيات النطاق العريض مع البنية التحتية الحالية، تسعى المؤسسات إلى خلق بيئة عمل متطورة تدعم اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة في اللحظات الحرجة.

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تستمر جهود التطوير لضمان أعلى مستويات الموثوقية واستمرارية الاتصالات التي تتطلبها العمليات والمهام الحيوية، مما يعزز من ثقة الجهات الحكومية والشركاء في قدرات البنية التحتية للاتصالات في دبي. يمثل معرض جيتكس جلوبال 2026 منصة مهمة لعرض هذه الإنجازات ولتبادل الخبرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع التقني على المستوى الإقليمي والعالمي.