أعلنت شركة نخيل بيع جميع وحدات بالم سبرينغز بدبي البالغة 977 وحدة بقيمة 5.5 مليار درهم، في إشارة إلى تحول جذري في تطلعات العائلات السكنية.

سجل مشروع "بالم سبرينغز" في دبي إنجازاً استثنائياً عند إطلاق مراحله الأولى، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية المطروحة للجمهور دون استثناء. أكدت شركة "نخيل"، وهي الشركة المطورة التابعة لمجموعة " دبي القابضة للعقارات"، أن الطلب المكثف على هذا المشروع السكني الضخم قد أدى إلى تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 5.5 مليارات درهم إماراتي. جاء هذا النجاح الكبير نتيجة لتلبية احتياجات الأسر الباحثة عن مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الرفاهية والعملية.

تفاصيل الوحدات السكنية والموقع الجغرافي

تقع الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع "بالم سبرينغز" في موقع استراتيجي بالقرب من معلم "نخلة جبل علي" الشهير، مما يمنحها قيمة مضافة عالية. شملت الكمية المباعة التي بلغ عددها 977 وحدة مجموعة متنوعة من الخيارات المعمارية المصممة خصيصاً لدعم احتياجات العائلات الكبرى. تم توزيع هذه الوحدات بين منازل تاون هاوس من طراز "أليسو" التي تأتي بثلاث أو أربع غرف نوم مع حدائق خاصة، وفيلات فاخرة من طراز "رانشو" تتكون من أربع أو خمس غرف نوم.

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تتميز فيلات "رانشو" بتصميماتها الواسعة التي تضم ساحات رحبة ومسبحاً خاصاً، مما يوفر مساحة حيوية خاصة لأفراد الأسرة. تم دمج هذه الوحدات ضمن مخطط حضري متكامل للحي السكني، يربط المنازل مباشرة بالحدائق العامة والمرافق التجارية والخدمات اليومية. يهدف هذا التصميم إلى خلق بيئة معيشية آمنة ومريحة تعزز جودة الحياة اليومية للسكان وتحافظ على خصوصيتهم.

تحول تطلعات العائلات نحو الاستثمار السكني

يعكس الإقبال القوي على مشروع "بالم سبرينغز" تحولاً واضحاً في سلوك المستهلكين ونظرتهم إلى سوق العقارات في دبي. أفادت "نخيل" بأن هذا الارتفاع في الطلب يؤكد تزايد الرغبة بين سكان المدينة في امتلاك المنازل الخاصة بدلاً من الاعتماد على الإيجار. لم يعد العقار يُنظر إليه من قبل المشترين كوسيط مالي للاستثمار فقط، بل أصبح ملاذاً عائلياً يؤسسون فيه حياتهم المستقبلية.

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أوضح خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة للعقارات"، أن العائلات باتت تولي اهتماماً أكبر للمجمعات السكنية وأنماط الحياة التي توفرها تلك المشاريع. أشار المالك إلى أن اختيار المنازل أصبح يعتمد على معايير تتجاوز المساحة والسعر لتشمل البنية التحتية والجودة العالية للخدمات. يسعى المطورون من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على قيمتها وملاءمتها لاحتياجات الأجيال القادمة في عالم يتسم بالتغير السريع.

البنية التحتية والخدمات الترفيهية الشاملة

يمتد المخطط الرئيسي الكلي لمشروع "بالم سبرينغز" على مساحة شاسعة تبلغ 3.8 ملايين متر مربع، ليشمل 15 حياً سكنياً متماسكة. تضمنت خطة التطوير بناء بنية تحتية متكاملة تخدم السكان، بما في ذلك مدرستين دوليتين ومستشفى متكامل الخدمات. يوفر المشروع أيضاً مجموعة متنوعة من المتاجر ومحلات التجزئة وخيارات التسوق المتنوعة التي تلبي الاحتياجات اليومية لجميع سكان الحي.

تم ربط هذه الأحياء ببعضها البعض من خلال شبكة واسعة من المسارات المخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، والتي تمتد لأكثر من 35 كيلومتراً. تشمل المرافق الترفيهية الرئيسية منتزه "كانيون بارك" الذي يتميز بممرات مائية جميلة وحدائق حسية، بالإضافة إلى نادي "سيلفر سبير" المتخصص في رياضة التنس. هذه المرافق تعزز من نمط الحياة النشط وتوفر خيارات متنوعة للترفيه والثقافة لأفراد الأسرة.

الآفاق المستقبلية ومراحل التطوير القادمة

مع نجاح المرحلة الأولى وتحقيق مبيعات كاملة للوحدات البالغة 977 وحدة، تخطط "نخيل" لاستكمال مشروع "بالم سبرينغز" بمراحل جديدة خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يتم فتح باب الحجز للعملاء الجدد للمرحلة التالية من المشروع قريباً، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والباحثين عن السكن. يعكس هذا التسارع في وتيرة التطوير ثقة الشركة القوية في استمرارية الطلب المرتفع على الوحدات السكنية المتكاملة.

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تستمر جهود "نخيل" في دبي القابضة للعقارات في تقديم مشاريع تساهم في دفع عجلة النمو العمراني والاقتصادي في إمارة دبي. يعزز نجاح "بالم سبرينغز" مكانة المنطقة كوجهة رئيسية للعائلات التي تبحث عن حياة عصرية متكاملة. ستستمر الشركة في مراقبة السوق وتحديث عروضها لضمان تلبية كافة التطلعات المتغيرة لقطاع الإسكان في المستقبل القريب.