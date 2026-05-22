نجوم الإمارات في عالم الرياضة: نموذج الإرادة والإصرار

تُسلط هذه المقالة الضوء على نجوم رياضية من الإمارات، الذين أثبتوا قدرتهم على التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب، ومدى قوة الإرادة والعمل المتواصل في تحقيق النجاح.

جسد الرياضيون الإماراتيون في مختلف الألعاب نماذج استثنائية في الإصرار والطموح، وأثبتوا أن الإنجاز الرياضي لا يرتبط بالظروف بقدر ما يرتبط بقوة الإرادة والعمل المتواصل، بعدما نجحوا في تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة، رفعت علم دولة الإمارات في أكبر المحافل القارية والدولية.

ويأتي هذا التقرير في سياق سلسلة تقارير أسبوعية لإلقاء الضوء على قصص لنماذج رياضية مشرفة لأبطال من الإمارات، تحدوا الظروف، وتحملوا الصعاب، وحققوا إنجازات تجعلهم مصدراً للإلهام لكل مجتهد من أجل رفع علم بلاده على منصات التتويج. ومما لا شك فيه أنه خلف كل إنجاز رياضي كبير ومسيرة ناجحة قصة طويلة من العمل والكفاح، تبدأ بحلم صغير يكبر مع مرور الوقت بدعم الأسرة والمؤسسات الرياضية، حتى يتحول إلى واقع يكتب في سجل الرياضة الإماراتية.

ويعد البطل الإماراتي عبدالله سلطان العرياني واحداً من أبرز نجوم رياضة أصحاب الهمم في تاريخ الإمارات، بعدما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل المشاركات البارالمبية، وتوج بالميدالية الذهبية في منافسات رماية 50 متراً بندقية هوائي «3 أوضاع» ضمن دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، ليهدي الإمارات أول ذهبية في تلك النسخة، والخامسة تاريخياً لرياضة أصحاب الهمم في المشاركات البارالمبية.





