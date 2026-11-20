أكد نجوم بطولة سيل جي بي أن دبي تتيح ظروفا مثالية للإبحار قبل الجائزة الكبرى يومي 21 و22 نوفمبر، وسط منافسة على التأهل للنهائي في أبوظبي.

أجمع نجوم بطولة العالم للإبحار الشراعي " سيل جي بي" على اعتبار مدينة دبي واحدة من أفضل المحطات التي تستضيف البطولة على مستوى العالم. وتعتمد هذه المكانة المميزة على الظروف الطبيعية الفريدة التي توفرها مياه الميناء الهادئة والرياح المستقرة، بالإضافة إلى القرب الجغرافي الفريد بين مسار السباقات والمدرجات الجماهيرية.

تأتي هذه الإجماعات قبل انطلاق جائزة الإمارات الكبرى للإبحار الشراعي "سيل جي بي"، التي تحظى برعاية "دي بي ورلد"، وتستضيفها دبي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في منطقة مرسى راشد. وتعد هذه الجولة هي المحطة الأخيرة والأهم قبل النهائي الكبير للموسم، الذي سيُقام في أبوظبي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

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يشارك في هذه الحدث العالمي 13 فريقا عالميا، تتصارع جميعها بشدة لحجز بطاقات التأهل للنهائي، وسط منافسة محتدمة تعكس أهمية هذه الجولة الحاسمة في مسار الموسم الرياضي. يهدف الفرق إلى تعزيز مواقعها التصاعدية استعدادا للمرحلة النهائية الحاسمة.

تجربة فريدة تجعل دبي مثالية لتقنية التحليق فوق الماء

يشير المتسابقون إلى أن طبيعة المياه في دبي تخلق بيئة مثالية لتحقيق أقصى درجات الأداء، خاصة للقوارب المتطورة المزودة بتقنية التحليق فوق سطح الماء. وصف السويسري سيباستيان شنايتر، قائد الفريق السويسري، تجربة الإبحار في دبي بأنها تشبه السباق داخل مسبح عملاق، نظرا لهدوء المياه الداخلي الذي يسمح للقوارب بالارتفاع بشكل كبير.

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وأكمل شنايتر حديثه قائلا: عندما آتي إلى دبي، أشعر وكأنني أبحر داخل مسبح عملاق، حيث نقدم المياه الأكثر هدوءا التي نواجهها طوال الموسم، ما يمنحنا فرصة لدفع القوارب إلى أقصى طاقتها.

واتفق معه الأسترالي ناثان أوتريدج، قائد الفريق السويدي، مؤكدا أن هدوء سطح المياه هو العامل الأكثر تميزا لهذه المحطة. وأوضح أوتريدج أن الرياح في دبي ليست بالضرورة شديدة القوة، إلا أن هدوء المياه يسمح بتحقيق مستويات عالية من الأداء والتقنيات المتقدمة.

شهادات رسمية وتجارية تؤكد المكانة العالمية للبطولة

من الناحية التنظيمية، أكد النيوزيلندي السير راسل كوتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبطولة "سيل جي بي"، أن دبي رسخت مكانتها كأحد أبرز محطات البطولة. وأشار كوتس إلى أن المدينة توفر ظروفا طبيعية تساهم مباشرة في إقامة سباقات قوية ومتقاربة بين الفرق المشاركة.

وصف كوتس دبي بأنها وجهة تتيح إقامة منافسات شديدة التقارب بين القوارب، وهو ما يزيد بشكل كبير من عنصر الإثارة والتشويق للمتفرجين. وأعرب عن اعتقاده بأن دبي واحدة من أشهر المدن وأكثرها تميزا في العالم، مما يفسر حب شركائها ورعاتها وجميع الفرق المشاركة لزيارة المدينة.

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من جانبه، أشاد البريطاني ديلان فليتشر، قائد الفريق البريطاني وحامل لقب البطولة الحالي، بحفاوة الاستقبال التي يحظى بها فريقه، مشيدا بالتطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. وأشار فليتشر إلى أن وجودهم ضمن فريق طيران الإمارات، وبرعاية جميرا، يتيح لهم الاستمتاع بضيافة مميزة.

طموحات الفريق البريطاني والتحديات المالية في الجولة الحاسمة

يُعرف أن الجوائز المالية في الجولتين المقبلتين تبلغ أربعة ملايين دولار، منها مليونا دولار للفائز بالنهائي الكبير، وهو ما يرفع حجم الرهانات ويزيد من حدة التركيز التنافسي. اعترف ديلان فليتشر بأن فريقه لم يقدم الأداء المتوقع هذا الموسم، رغم تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

وقال فليتشر: لا نحاول إخفاء حقيقة أننا لم نقدم موسماً جيداً بما يكفي، وسقف التوقعات داخل فريقنا مرتفع، ونتطلع الآن إلى تقديم أداء قوي في الجولتين المتبقيتين. وأشار إلى أن جولة جنيف كانت صعبة للغاية، حيث اعتقد الفريق أنهم ضمنوا التأهل، لكن المنافسة أثبتت قوتها.

وعلى صعيد الجمهور، وصف الفرنسي كوينتان دولابيير، قائد الفريق الفرنسي، دبي بأنها موقع رائع للإبحار الشراعي، مشيدا بقرب المدرجات من القوارب. وأشار الأمريكي تايلور كانفيلد، متسابق الفريق الأمريكي، إلى أن الطقس الرائج والحيوية في المدينة تشكل حافزا إضافيا للمتسابقين.