نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز تتهم والدتها في حادثة سير خطيرة، وتواجه عقوبات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

في مارس الماضي، كشفت مقطع فيديو عن لحظة اعتقال النجمة الأميركية بريتني سبيرز بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. في ذلك الوقت، ادعت سبيرز أن والدتها، لين سبيرز، تسببت في مقتل راكب دراجة في الماضي دون أن تتحمل أي عواقب. كما أظهرت لقطات أخرى من موقع الاعتقال فشلها في اختبار الرصانة الميداني، حيث أخبرت الشرطة أنها شربت كأس واحدة من الموزا، متباهية بقدرتها العالية على تحمل الكحول. بعد ذلك، أودعت سبيرز في مركز لإعادة التأهيل لمدة شهر، قبل أن يتم إطلاق سراحها في الشهر ذاته. وفي 4 مايو، توصل محاميها إلى صفقة إقرار بالذنب نيابة عنها، حيث تقرر وضعها تحت المراقبة لمدة عام، وإلزامها بإكمال برنامج تأهيلي للإقلاع عن الكحول مدته ثلاثة أشهر بواقع 30 ساعة.

23 مايو 2026 كشف مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في مارس الماضي، عن تصريحات صادمة أدلت بها للشرطة، ادعت فيها أن والدتها، لين سبيرز، تسببت في مقتل راكب دراجة في الماضي دون أن تتحمل أي عواقب.

والمفاجأة أن هذه القصة حقيقية تماماً، وموثقة في مذكرات والدتها. سبيرز (44 عاماً) وهي ترد على تحذير ضابط الشرطة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قائلة: نعم سيدي، أنا أعلم ذلك. أمي قتلت مراهقاً كان يركب دراجة، وأنا لم أفعل شيئاً كهذا قط. ولم تتوقف سبيرز عند هذا الحد، بل ادعت لاحقاً أن والدتها \"حاولت قتلها\" أيضاً، قبل أن تدخل في مشادة كلامية مع رجال الشرطة الذين أبلغوها بقرار اعتقالها، متسائلة باستنكار: لم يحدث لها شيء!

لماذا لم يتم القبض عليها؟ كيف خرجت أمي من كل هذا بلا عقاب؟. بالعودة إلى السجلات، يتبين أن ادعاءات سبيرز صحيحة. ففي مذكراتها التي نُشرت عام 2008 تحت عنوان \"عبر العاصفة\", روت والدتها لين سبيرز تفاصيل حادثة وقعت عام 1975، حيث دهست طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً يُدعى أنتوني وينترز، بينما كانت تسرع لنقل شقيقها إلى مستشفى في كينتوود بولاية لويزيانا.

وكتبت لين في مذكراتها واصفة الحادث: كانت الطرق زلقة بسبب المطر، وعندما تجاوزت أحد المنعطفات، جاءت سيارة باتجاهي في المسار الأيسر. وفي جزء من الثانية، رأيت صبيين يركبان دراجتين على الطريق. كنت أعلم أنني سأصدم أحدهما، وأنه من المستحيل تجنب ذلك... نجا أحدهما، لكن صديقه البالغ من العمر 12 عاماً تعرض للدهس.

يُذكر أن لين، التي تبلغ من العمر اليوم 71 عاماً، لم تُوجه إليها أي اتهامات رسمية بشأن هذا الحادث. في سياق متصل، أظهرت لقطات أخرى من موقع الاعتقال نُشرت مؤخراً، فشل سبيرز في اختبار الرصانة الميداني. وأخبرت الشرطة حينها أنها شربت كأس \"ميموزا\" واحداً فقط، متباهية بقدرتها العالية على تحمل الكحول بالقول: يمكنني شرب أربع زجاجات من النبيذ ولا أزال قادرة على الاعتناء بك. أنا ملاك.

ووفقاً لتقرير الاعتقال، أقرت سبيرز أيضاً بتناولها عدة أدوية بوصفة طبية، شملت دواء \"لاميكتال\" المثبت للمزاج، ومضاد الاكتئاب \"بروزاك\"، بالإضافة إلى \"أديرال\". وكانت الشرطة قد استجابت لبلاغات من عدة سائقين في مقاطعة فينتورا أشاروا فيها إلى قيادة سبيرز \"غير المتزنة\"، مؤكدين أنها كادت أن تصطدم بعدد من المركبات. وعقب اعتقالها، أودعت النجمة الأميركية في مركز لإعادة التأهيل خلال شهر أبريل قبل أن يُطلق سراحها في الشهر ذاته.

وفي 4 مايو، توصل محاميها، مايكل غولدشتاين، إلى صفقة إقرار بالذنب نيابة عنها؛ حيث تقرر وضعها تحت المراقبة لمدة عام، وإلزامها بإكمال برنامج تأهيلي للإقلاع عن الكحول مدته ثلاثة أشهر بواقع 30 ساعة





