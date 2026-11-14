نجاح مبادرة تجربة الألعاب في دبي بمشاركة 10 ألعاب محلية

اختتم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية مبادرة ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي بمشاركة واسعة، حيث عرّف اللاعبون على 10 ألعاب محلية تعكس الثقافة العربية.

شهدت مبادرة ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي والتي نظّمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع ل مجلس دبي للإعلام إقبالا ملحوظا من اللاعبين المهتمين بمجال الألعاب الرقمية. جمع هذا الحدث بين نخبة من مطوري الألعاب المحليين والاستوديوهات المختصة ضمن منصة تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الإبداعية التي تشكل ملامح قطاع الألعاب المتنامي في الإمارة.

آلية المشاركة وتجربة الألعاب في دبي

هدفت المبادرة إلى منح اللاعبين فرصة حصرية لتجربة مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي لا تزال في مراحل التطوير الأولية. يتيح هذا الإجراء للمشاركين الإدلاء بآرائهم وتقديم مقترحات وأفكار تساهم في إثراء تجربة اللعب، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في دبي. يأتي هذا العمل انطلاقا من حرص مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على تهيئة بيئة داعمة لمطوري الألعاب المحليين.

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يسعى المكتب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المطورين على المنافسة محليا وعالميا، وتمكينهم من إطلاق إنتاجاتهم من الألعاب الإلكترونية إلى الأسواق العالمية انطلاقا من دبي. خلال الأمسية التي امتدت على مدار أربع ساعات، قام المشاركون بتجربة ما مجموعه 10 ألعاب إلكترونية متنوعة بين ثنائية وثلاثية الأبعاد.

المحتوى الثقافي والمشاريع المحلية

تنوعت الألعاب المُعرضة بين مشاريع جامعية ومشاريع أخرى تم تطويرها للمشاركة في مهرجانات متخصصة. كان الغالبية العظمى من هذه الألعاب مستوحاة من البيئة والثقافة العربية، بينما دارت أحداث بعضها على خلفية مواقع مختلفة داخل دولة الإمارات. عكست هذه الألعاب مستوى إبداعيا متقدما يعكس كفاءة مطوري الألعاب المحليين وقدرتهم على إنتاج محتوى عالي الجودة.

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أكد فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن استراتيجية مجلس دبي للإعلام تسعى إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب الإلكترونية. قال كاظم إن الجهود الحالية تركز على تحفيز المواهب المحلية وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع، بالإضافة إلى إيجاد الفرص والمقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع الواعد.

آفاق التعاون ودور الشباب

أضاف كاظم أن مبادرة ليلة تجربة الألعاب الإلكترونية في دبي تأتي في إطار تحقيق هذا الهدف من خلال تسليط الضوء على المطورين المحليين وإنشاء مساحة للتواصل المباشر بينهم وبين اللاعبين. وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في هذه المبادرة يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المكتب في مد جسور التعاون بين المطورين والجمهور لخدمة مستقبل هذا القطاع.

من جانبها، ذكرت مريم لوتاه، التنفيذي في مجال تطوير المواهب بمكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، أن إعداد الجيل القادم من مطوري الألعاب يشكل جانبا مهما من جهودهم. أكدت لوتاه التزامهم ببناء قاعدة مواهب قوية ومستدامة قادرة على النهوض بقطاع الألعاب في دبي، والسعي لتمكين المطورين المبتكرين من الحصول على الفرص اللازمة للتعرف على واقع القطاع.

سعت المبادرة إلى سد الفجوة بين الإمكانات الإبداعية والفرص التجارية، مما يشجع المواهب الصاعدة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وقابلة للنمو. أعرب المشاركون في المبادرة، وهم مطورو الألعاب واللاعبون، عن تقديرهم لفكرة المبادرة ولتأكيد مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية على أنها تأتي في مستهل سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع.

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مثّن المشاركون جهود المكتب وإسهامات مجلس دبي للإعلام، مؤكدين اعتزازهم بالاهتمام الممنوح للقطاع. يعكس هذا الاهتمام وعيا متقدما بأهمية قطاع الألعاب الإلكترونية كأحد قطاعات الاقتصاد الإبداعي، ولرافد مهم من روافده بما يحمله من آفاق نمو كبيرة. كما يسهم هذا التطور في تعزيز الوعي العالمي بالثقافة والتراث العربي الثري من خلال منصات الترفيه الرقمية.