نجاح عملية زراعة نخاع عظم في مستشفى ياس كلينك

نجح مستشفى ياس كلينك في إجراء عملية زراعة نخاع عظم من طفل يبلغ ستة أعوام، لشقيقته التي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي الحاد. وكانت الطفلة تسع أعوام، وتم تشخيصها بمرض فقر الدم اللاتنسجي الحاد بعد ظهور كدمات غير مبررة على ساقيها، إلى جانب معاناتها التهابات متكررة ونزيفاً.

وكان الفريق الطبي المتخصص في مستشفى ياس كلينك قد باشر إجراء سلسلة من الفحوص والتحاليل الدقيقة والشاملة، لتحديد أسباب حالتها واستبعاد أي اضطرابات وراثية أو مناعية محتملة. وأظهرت النتائج عدم توافر متبرع مطابق بالكامل في السجلات الدولية للمتبرعين، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الفريق الطبي، إلا أن الحل جاء من داخل العائلة نفسها، حيث تبين أن شقيقها الأصغر يعدّ متبرعاً متطابقاً جزئياً.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية الزراعة، وبدأت الطفلة باستعادة وظائف نخاع العظم والجهاز المناعي خلال أربعة أسابيع، قبل أن تغادر المستشفى بحالة مستقرة، لتستأنف حياتها بشكل طبيعي





