Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

نجاح عملية زراعة نخاع عظم في مستشفى ياس كلينك

صحافة News

نجاح عملية زراعة نخاع عظم في مستشفى ياس كلينك
زراعة نخاع عظممستشفى ياس كلينكفقر الدم اللاتنسجي الحاد
📆26/05/2026 2:57 AM
📰emaratalyoum
29 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 68%

نجح مستشفى ياس كلينك في إجراء عملية زراعة نخاع عظم من طفل يبلغ ستة أعوام، لشقيقته التي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي الحاد. وكانت الطفلة تسع أعوام، وتم تشخيصها بمرض فقر الدم اللاتنسجي الحاد بعد ظهور كدمات غير مبررة على ساقيها، إلى جانب معاناتها التهابات متكررة ونزيفاً.

نجح مستشفى ياس كلينك في إجراء عملية زراعة نخاع عظم من طفل يبلغ ستة أعوام، لشقيقته التي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي الحاد . وكانت الطفلة تسع أعوام، وتم تشخيصها بمرض فقر الدم اللاتنسجي الحاد بعد ظهور كدمات غير مبررة على ساقيها، إلى جانب معاناتها التهابات متكررة ونزيفاً.

وكان الفريق الطبي المتخصص في مستشفى ياس كلينك قد باشر إجراء سلسلة من الفحوص والتحاليل الدقيقة والشاملة، لتحديد أسباب حالتها واستبعاد أي اضطرابات وراثية أو مناعية محتملة. وأظهرت النتائج عدم توافر متبرع مطابق بالكامل في السجلات الدولية للمتبرعين، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الفريق الطبي، إلا أن الحل جاء من داخل العائلة نفسها، حيث تبين أن شقيقها الأصغر يعدّ متبرعاً متطابقاً جزئياً.

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية الزراعة، وبدأت الطفلة باستعادة وظائف نخاع العظم والجهاز المناعي خلال أربعة أسابيع، قبل أن تغادر المستشفى بحالة مستقرة، لتستأنف حياتها بشكل طبيعي

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

emaratalyoum /  🏆 1. in AE

زراعة نخاع عظم مستشفى ياس كلينك فقر الدم اللاتنسجي الحاد نجاح عملية زراعة

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 05:57:21