بنيامين نتنياهو يعلن عن تنازله لرئاسة حكومة الوحدة لصالح غادي آيزنكوت قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة، وسط رفض حاد من المعارضة ورؤية تحليلية للآثار السياسية لهذا القرار المفاجئ.

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، مساء يوم السبت الماضي، عن تغيير جذري في مساره السياسي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وقد وافق نتنياهو رسمياً على أن يتولى غادي آيزنكوت ، زعيم حزب يشار ، رئاسة حكومة وحدة وطنية بشكل أولي، بينما يتولى نتنياهو منصب نائب الرئيس أو رئيس بديل. يأتي هذا الإعلان الحاسم قبل ثماني أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته الرئيسة يتسحاق هرتسوغ لآيزنكوت لتشكيل إئتلاف حكومي.

تفاصيل العرض وآليات التناوب

نصت عبارة نتنياهو الصريحة على أنه يتخلى عن حقه الطبيعي في قيادة الحكومة كزعيم للحزب الأكبر، وذلك لموازنة حجم التهديدات الوجودية التي تواجهها إسرائيل حالياً. وأكد نتنياهو أن مسؤوليته تقتضي منه "تنحية كل شيء جانباً" من أجل تحقيق الاندماج الوطني، متوقعاً أن تبدأ المفاوضات الجادة فوراً مع الطرف الآخر استجابة لهذا التنازل. واعتبر أن مواجهة الأخطار القائمة تتطلب توحيد صفوف جميع الأحزاب التي تؤسس لدولة قومية يهودية في المنطقة.

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وكان السياق السياسي قد أشار إلى أن هذا العرض يمثل تراجعاً كاملاً عن موقف الليكود الذي تمسك به طوال أسابيع طويلة، حيث كان يطصر دائماً بتناوب يتصدره زعيمه بنيامين نتنياهو. وقد جاء الإعلان في ظل توقعات سابقة من وسائل الإعلام، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الفكرة نُقلت عبر قنوات غير رسمية لضمان مرونة سياسية للليكود، لكن آيزنكوت كان قد رفضها مبدئياً في تلك المرحلة الزمنية.

مواقف المعارضة والردود السياسية

لقي هذا التنازل مفاجئاً من نتنياهو رداً حاداً وقاسياً من أقطاب المعسكر المناهض له، حيث وصفه يائير لابيد، الرجل الثاني في تحالف "معاً"، بأنه "احتيال مكشوف" صادر عن سياسي متمرس في خداع شركائه. وأكد لابيد أن نتنياهو انتهك كل الاتفاقيات السابقة، بينما وصف يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، العرض بأنه حيلة جديدة تتطلب احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ.

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في السياق ذاته، تحذّر غولان غادي آيزنكوت من تكرار أخطاء السياسي بيني غانتس، الذي دخل في حكومتي وحدة سابقة مع نتنياهو انتهتا بانهيار الاتفاق. وفي اليوم السابق للبيان، حذر أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، من أن العرض "مجرد حيلة"، مؤكداً أن تشكيل حكومة التغيير أمر حتمي. وكان آيزنكوت قد رسم حدود موقفه قبل ساعات قليلة، مشدداً على أن الوحدة يجب أن تكون نقاشاً حول المضمون والقيم وليس فقط حول توزيع المناصب.

التداعيات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة

تشير التقييمات السياسية إلى أن رفض الشراكة مع نتنياهو اليوم لم يعد يدور حول قضايا الفساد التي تم التقليل من شأنها قانونياً، بل يرتكز على إدارة ملف السابع من أكتوبر ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ويعتبر خصوم نتنياهو طعن الليكود في نتائج الانتخابات نقيضاً صريحاً لدعوته إلى الوحدة الوطنية، مما يعقد عملية التشكيل. وفي ظل هذا المشهد، يزداد نفوذ نفتالي بينيت كفاعل سياسي، حيث نُقل عنه استعداده لتناوب مع نتنياهو شريطة أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وهو الشرط الذي استوفيته بيعة نتنياهو الأخيرة حرفياً.

تستند الحسابات البرلمانية إلى أن معسكر آيزنكوت يسعى لتشكيل حكومة من 55 نائباً تعتمد على تحالف مع حزب يهدوت هتوراه الحريدي، فيما تكتفي الأحزاب العربية بعدم التصويت ضده. في المقابل، يطرح ليبرمان بديلاً يعتمد على أغلبية 61 مقعداً بضم حزب شاس، مما يجعل الحريديم الحليف التقليدي لنتنياهو الحلقة الحاسمة في المعادلة. ويخشى الخصوم من أن يكون هذا العرض محاولة لكسب الوقت حتى انتهاء المهلة التي منحت لهرتسوغ، والتي تنتهي في السادس من ديسمبر مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية.

مع بقاء ثمانية أيام فقط للمهلة، يواجه آيزنكوت خياراً مكلفاً بين حكومة ضيقة وهشة تعتمد على امتناع الأحزاب العربية وصبر الحريديم، أو خوض شراكة مع رجل سياسياً خاض الانتخابات متعهداً بإزالته. وتتذكر الذاكرة السياسية الإسرائيلية اتفاق عام 2020 بين نتنياهو وغانتس، الذي انهارت بموجبه الحكومة قبل الموعد المحدد بانعقاد انتخابات جديدة. في هذا السياق، يبدو أن نتنياهو يراهن على الوقت حليفاً له، مستعيناً بتقنية التنازل الجزئي لإرباك المفاوضات وإحداث شرخ محتمل داخل الكتلة المناهضة له.