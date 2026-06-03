نتنياهو يحذر: إيران تلعب بالنار وعليها مراعاة تحذيرات ترامب

في مقابلة مع قناة سي إن بي سي الأمريكية، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من أنها "تلعب بالنار" ودعاها إلى أخذ تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العمل العسكري الشامل في الحسبان. وأكد أن قرار وقف النار مع إيران يبقى بيد واشنطن، مشيرا إلى استعداد كل من إسرائيل والولايات المتحدة لأي تطورات. كما حلل نتنياهو الخلافات التكتيكية مع ترامب، مؤكدا أنهما متفقان على الأهداف الاستراتيجية الكبرى، خاصة تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح كتمهيد للسلام.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إيران "تلعب بالنار" ودعاها إلى مراعاة التحذيرات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد نتنياهو في مقابلة نشرت يوم الأربعاء مع قناة سي إن بي سي الأمريكية أن قرار وقف إطلاق النار مع إيران يبقى بيد واشنطن، مشيرا إلى أن كل من إسرائيل والقوات الأمريكية مستعدتان لأي تطورات.

وقال نتنياهو ردًا على سؤال حول ما إذا كان وقف النار لا يزال ساري المفعول بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة: "من المؤكد أن إيران تدرك ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أنه إذا لزم الأمر، سيعاود العمل العسكري بشكل شامل. القرار يعود للرئيس، إسرائيل مستعدة، والقوات الأمريكية مستعدة أيضاً. أعتقد أن على إيران أن تأخذ ذلك في الحسبان، وأعتقد أنها تفعل، لكنها تلعب بالنار، وهذا واضح".

وقلل نتنياهو من شأن الخلافات التكتيكية التي تظهر بينه وبين ترامب، مؤكدا أن كليهما يشارك نفس الهدف المتمثل في تجريد حزب الله من ترسانته وجعل لبنان دولة منزوعة السلاح كخطوة تمهيدية لتحقيق سلام بين إسرائيل ولبنان. وأضاف "دائماً ما نجد طريقة للاتفاق" دون الخوض في تفاصيل محادثاتهما، مشيرا إلى أنهما "متافقان على الأمور الأساسية" رغم وجود خلافات تكتيكية يحرصان على حلها "كصديقين بالغين" يمكن أن يختلفان صباحا ويتفقان بعد الظهر حول "عمل مشترك".

وركزت تصريحات نتنياهو على ضرورة احترام إيران للتحذيرات الأمريكية والإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن preparedness العسكري لإسرائيل والولايات المتحدة يبقى قائما كأداة ردع رئيسية. وتظهر المقابلة محاولة لتوضيح أن الخلافات الظاهرة بين القيادتين الإسرائيلية والأمريكية لا تمس جوهر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات المسلحة مثل حزب الله في لبنان.

كما أن تمثيل نتنياهو للعلاقة مع ترامب على أنها قائمة على الاحترام المتبادل والقدرة على حل الخلافات البسيطة يهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي والدولي حول استقرار التحالف. ويبدو أن توقيت المقابلة يتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تأكيد أن الضغط العسكري والدبلوماسي على إيران سيستمر ما لم تخضع للشروط المطلوبة، خاصة فيما يخص برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

وقد حاول نتنياهو من خلال هذه التصريحات تقديم صورة موحدة للإرادة السياسية في كلا البلدين رغم بعض الفوارق في التكتيكات، مؤكدا أن "الأمور الأساسية" تظل litmus test للتحالف. ويجب قراءة التصريحات في سياق التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية المحتملة، حيث يحاول نتنياهو ترسيخ موقفه كشريك استراتيجي لا غنى عنه لأي إدارة أمريكية قادمة، مع الحفاظ على قدرة إسرائيل على التحرك بشكل مستقل إذا لزم الأمر.

المقالة تقدم نظرة ثاقبة على الديناميكيات المعقدة بين البيتين الأبيض والرئasionي، وتظهر كيف يتم إدارة الخلافات التكتيكية في إطار استراتيجي أوسع





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