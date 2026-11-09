نتنياهو يدعو لحكومة وحدة بعد تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعواته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، متجاهلاً تكليف غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، وسط انقسامات حول دور الأحزاب العربية.

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعواته المتكررة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في خطوة مباشرة رداً على التكليف الرسمي الممنوح لمنافسه السياسي. جاء هذا الإعلان عقب أن مكّن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ، الأحد الماضي، غادي آيزنكوت ، زعيم تكتل "تغيير"، من مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مما وضع نتنياهو في موقف دفاعي يتطلب تعبئة سياسية فورية.

نتنياهو يتجاهل التكليف الرسمي

صرح نتنياهو في رسالة فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن حكومة الوحدة هي "ضرورة بسيطة"، متجاهلاً تماماً الإجراء القانوني الذي اتخذه الرئيس هرتسوغ في اليوم السابق. ويهدف نتنياهو من خلال هذا الخطاب إلى تعزيز موقفه التفاوضي والضغط على القوى السياسية للانضمام إلى ائتلافه، في ظل عدم تحقيق أي كتلة برلمانية للأغلبية المطلقة اللازمة.

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معركة المقاعد والتوصيات البرلمانية

في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، حصل تكتل نتنياهو اليميني على 53 مقعداً، بينما حصد تكتل آيزنكوت على 48 مقعداً، ولم يتمكن أي من الفريقين من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة وهي 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست. خلال المشاورات الرئاسية التي أجراها هرتسوغ الأسبوع الماضي، تلقى آيزنكوت توصيات من 67 نائباً، مقابل 46 نائباً فقط أوصوا بتكليف نتنياهو، مما يعكس تفوقاً عددياً واضحاً في الجولة الأولى من التشكيلات.

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الأحزاب العربية ودورها الحاسم

تشمل التوصيات التي حصل عليها آيزنكوت أحزاباً عربية حققت مكاسب كبيرة تمثلت في 19 مقعداً، وذلك نتيجة لموقفها من سياسة الحكومة اليمينية تجاه الأقلية العربية. ورغم هذا الدعم، يواجه آيزنكوت تحدياً داخلياً داخل تكتل المعارضة، حيث يرفض العديد من أعضاء الائتلاف إشراك الأحزاب العربية بشكل مباشر في التشكيلة الحكومية، مما قد يحد من خياراته السياسية.

التهديدات بالحصار والضعف الحكومي

هدّد نتنياهو مراراً بتكوين حكومة تعتمد على مؤيدين لحركة حماس، مستخدماً خطاباً تخويفياً ضد الأحزاب العربية التي سبق أن اتهمها بسرقة الانتخابات دون تقديم أدلة. وفي المقابل، يمكن للأحزاب العربية أن تصوت لصالح تولي آيزنكوت السلطة دون الانضمام رسمياً إلى الائتلاف، وهو ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة وغير مستقرة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤجل تشكيل الحكومة بشكل أكبر.