نتنياهو يسعى لعقد لقاء عاجل مع ترامب لتبادلوجهات النظر حول إيران ولبنان

كشف مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد القمة الأوروبية لمناقشة الاختلافات حول المفاوضات مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان

كشف مصدر إسرائيلي مطلع لموقع CNN أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لعقد لقاء عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين حول مسار المفاوضات مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان .

ويسعى نتنياهو لترتيب هذا اللقاء فور عودة ترامب من قمة مجموعة السبع المقررة في أوروبا نهاية الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بوقت قصير بهدف توضيح المواقف الإسرائيلية وإيصالها للإدارة الأمريكية. يأتي هذا التحرك بعد توبيخ شديد اللهجة وجهه ترامب لإسرائيل يوم الأحد على خلفية شن الجيش الإسرائيلي غارة على بيروت رداً على إطلاق حزب الله نيراناً باتجاه شمال إسرائيل وقد انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي بوضوح قائلاً "هذا الهجوم على العاصمة اللبنانية لم يكن ينبغي أن يحدث" كما قلل من شأن هجوم حزب الله واصفاً إياه بأنه "صغير جداً ولا معنى له".

يتناقض هذا التراشق العلني بشكل حاد مع الجبهة الموحدة التي أظهرها الزعمان في بداية "حرب إيران" ويعد أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات الواضحة تزامناً مع تحركات ترامب لإنهاء الأعمال العدائية في المنطقة. فقد شهدت الفترة الأخيرة تدخلاً أمريكياً مباشراً لتقييد حرية العمل العسكري الإسرائيلي حيث حد特朗普 من حرية إسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في لبنان وأصدر أوامر لنتنياهو بإلغاء خطط لمهاجمة إيران بعد أن أطلقت طهران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

أوضح المصدر أن إسرائيل تسعى من خلال هذا اللقاء المرتقب إلى طرح مخاوفها الاستراتيجية التي تتركز في نقطتين أساسيتين الأولى هي الجبهة اللبنانية حيث تريد التأكيد على الحفاظ على حرية العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان特别是在 في ظل الضغوط الإيرانية المطالبة بانسحاب إسرائيلي والثانية هي الملف الإيراني حيث تشيكل إسرائيل من أن يؤدي الاتفاق الناشئ بين واشنطن وطهران إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني دون المساس بالملف النووي وهو ما تعتبره طوق نجاة سيؤدي إلى استقرار النظام الإيراني في وقت تسعى تل أبيب إلى إضعافه





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