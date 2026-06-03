نتنياهو يقر 13 مليار شيكل لمشاريع حماية وتطوير شمال إسرائيل

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن تخصيص 13 مليار شيكل لحماية وتطوير المجتمعات في الشمال على طول الحدود اللبنانية.

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن تخصيص 13 مليار شيكل ل حماية و تطوير المجتمعات في ال شمال على طول الحدود اللبنانية. وسيتم إنشاء 1,800 ملجأ جديد في الأماكن العامة، وتجديد نحو 500 ملجأ قائم ل حماية السكان من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيخصص 13 مليار شيكل لبناء غرف آمنة داخل منازل السكان القاطنين على بعد تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية. وتتوقع الحكومة أن يتدفق الناس إلى الشمال، حيث سيتم تطوير المنطقة لجذب 100 ألف ساكن جديد من خلال تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل. وتعرضت الحكومة لانتقادات من شخصيات المعارضة التي تتهمها بإهمال المناطق الواقعة على طول الحدود اللبنانية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نتنياهو إسرائيل شمال حماية تطوير

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فيفا: جدول مباريات كأس العالم تحت 17 سنةستقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

Read more »

داماك ديجيتال توسّع محفظة مراكز البيانات إلى 6000 ميجاواط في 13 دولةأعلنت داماك ديجيتال، المزود العالمي للبنية التحتية الرقمية والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، عن نمو محفظتها العالمي

Read more »

قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفاتأصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.

Read more »

قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفاتأصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيخ.

Read more »

دبي تُنظم توثيق المخالفات بالكاميرات رسمياًأصدرت حكومة دبي قراراً رقم 13 لسنة 2026 ينظم استخدام الكاميرات في مهام ضبط المخالفات وإجراءات التنفيذ، مشددةً على الاستخدام الرسمي فقط، منع التصوير في الأماكن الخاصة، حفظ التسجيلات مشفّرة، إبلاغ الأفراد أثناء التوثيق، وتدريب المأمورين على الالتزام بالسرية وحماية الخصوصية.

Read more »

«الأحلام لا تموت».. صورة الطفل «كاكو» بقميص باراغواي تتحقق في مونديال 2026عندما يُعزف النشيد الوطني لباراغواي على استاد لوس أنجلوس، قبل مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، يوم 13 الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، سيستحضر لاعب العين الدولي الباراغواياني، أليخاندرو كاكو، وسط آلاف الجماهير...

Read more »