نتنياهو يخسر دعماً أمريكيا وموقفاً محلياً بعد انتخابات التجديد النصفي

تراجع دعم إسرائيل في أمريكا وفوز الديمقراطيين في التجديد النصفي يهددان نتنياهو في تشكيل الحكومة وسط اتهامات بالاعتماد الكلي على ترامب.

أثبتت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أنها ليست مجرد شأن داخلي أمريكي، بل تمثل ضربة قوية لمكانة إسرائيل لدى واشنطن، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". كشف الفوز الواسع الذي حققه الديمقراطيون في هذه الانتخابات للإسرائيليين حجم التراجع الملموس في موقف بلادهم داخل الهيئات التشريعية والتنفيذية الأمريكية. أبرز هذا التحول حدود اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كلي على صداقته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما تتآكل تدريجياً قاعدة الدعم التقليدي التي كانت توفرها إسرائيل لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. جاءت هذه النتائج في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لنتنياهو، إذ تأتي بعد أسبوع واحد فقط من انتخابات إسرائيلية داخلية لم تمنح معسكره السياسي أو معسكر خصومه طريقاً واضحاً لتشكيل حكومة مستقرة. وصفت المحللة السياسية الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين المشهد السياسي المعقد قائلة إن نتنياهو "خسر سباقين انتخابيين في أسبوع واحد"، مما يعكس عمق الأزمة التي يمر بها.

زاد من حدة الصدمة إعلان الرئيس دونالد ترامب، يوم الاقتراع الأمريكي، وقف المساعدات المالية السنوية المخصصة لإسرائيل بنهاية العام الحالي. ورغم أن هذه الخطوة تبدو مفاجئة، إلا أنها تكتسب طابعها الخطير لأنها تحدث رغم سريان مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً وتستمر حتى عام 2028. قدّم ترامب هذا القرار الذي قدّر فيه قيمة المساعدات بنحو 4 مليارات دولار، بوصفه خطوة استراتيجية تهدف لانتزاع ورقة سياسية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي. جاء الإعلان في وقت تحولت فيه قضية المساعدات لإسرائيل إلى نقطة خلافية محورية في الحملة الانتخابية الأمريكية، مما يجعلها أداة ضغط سياسي ذات أبعاد متعددة.

Also read «مِراس» تكشف ملامح الحياة المستقبلية في حي دبي للتصميم

تغير موقف ترامب والمصالح الإسرائيلية

يأتي قرار وقف المساعدات في سياق استراتيجي مختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، خاصة بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو مطلع العام الحالي عزمه الاستغناء عن الشق المالي من المساعدات خلال العقد القادم. وفي يونيو من العام نفسه، أوضح نتنياهو أنه يريد أن يبدأ عملية التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهاؤها بالكامل. غير أن التوقيت المفاجئ للإعلان وطريقته قد فاجأوا الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فيما لم يعلّق مكتب نتنياهو على القرار الرسمي حتى هذا الوقت. يشير محللون إلى أن هذا التغيير يعكس رغبة ترامب في تعديل موازين القوى الدبلوماسية، في وقت تتراجع فيه شعبية إسرائيل بين الناخبين الأمريكيين إلى مستويات غير مسبوقة.

يتزامن هذا التراجع مع صعود جيل جديد من المشرعين الديمقراطيين الأكثر نقدًا لحكومة بنيامين نتنياهو، حيث صوّت معظم أعضائهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة الموجهة لإسرائيل. جاءت هذه الخطوة رداً على حرب غزة والأزمة الإنسانية المرافقة لها، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني المتزايد في الضفة الغربية. تعكس هذه التحولات التشريعية أن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، لكن نتائج الديمقراطيين يجب أن تُعتبر "ناقوس خطر" يدعوا إلى الاستثمار الجاد في العلاقات عبر مختلف أطياف السياسة الأمريكية، وليس فقط عبر حزب واحد.

Advertisement

ردود الفعل الإسرائيلية والمعارضة تتعزز

سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار اللحظة السياسية الحرجة التي يعيشها نتنياهو. فقد قال المنافس الرئيسي غادي آيزنكوت إن معرفة المؤسسة الدفاعية بالتحول الجذري في سياسة المساعدات عبر وسائل الإعلام تكشف مدى الخطر الذي يمثله سلوك نتنياهو الحالي، مضيفاَ أنه "لم يعد بالإمكان الوثوق به" سياسياً. من جانبه، رأى زعيم حزب "الديمقراطيون" يائير غولان أن إنهاء المساعدات يلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الإسرائيلي. بينما لخّص أفيغدور ليبرمان المشهد بسخرية قائلاً إن "ثمن دعم ترامب لنتنياهو: 3.8 مليارات دولار سنوياً"، في إشارة واضحة إلى تأييد ترامب الحماسي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية السابقة.

أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فرأى أن النتائج الأمريكية تلغي "أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو"، مما يعزز فرص تجمعه الانتخابي. تتقاطع هذه القراءات عند فكرة واحدة جوهرية، وهي أن نتنياهو تخلى عن السياسة التقليدية القائمة على علاقة متوازنة مع الحزبين الأمريكيين، وراهن على الجمهوريين وحدهم. وقال جيريمي إيساخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، لـ"نيويورك تايمز"، إن نتنياهو أصبح "رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اعتماداُ على رئيس أمريكي"، مما يخلق فجوة خطرة في الدبلوماسية. وفي السياق ذاته، رأت "وكالة التلغراف اليهودية" أن "ترامب الضعيف لا يبشر بالخير" لنتنياهو، الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج.

مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

ينعكس هذا التغير في المدّ السياسي الأمريكي مباشرة على معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستوصي بتكليف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية. من المتوقع أن تحذو القائمة المشتركة حذوها، مما يخلق تكتلاً سياسياً قوياً. تملك الكتلتان العربيتان معاَ 19 مقعداً، ما يجعلهما رقماً حاسماً في أي طريق للوصول إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة. بحسب تقديرات إسرائيلية دقيقة، قد يحصل آيزنكوت على توصيات 60 نائباً بدعم الكتلتين العربيتين، وترتفع هذه العدد إلى 67 إذا انضم إليه أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن بدوره دعمه لترشيحه.

يؤدي الكنيست الجديد اليمين الدستورية في العاشر من نوفمبر، فيما يملك الرئيس إسحاق هرتسوغ مهلة نهائية حتى الحادي عشر من الشهر نفسه لتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة. يرى محللون إسرائيليون أن ترميم العلاقة مع الحزبين الأمريكيين يجب أن يكون في صدارة أولويات أي حكومة مقبلة لضمان استمرار الدعم الاستراتيجي. وهكذا يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فالرجل الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده السياسي على قربه من دونالد ترامب، يواجه اليوم معركة البقاء في السلطة، في اللحظة التي فقد فيها حليفه الأكبر سيطرته على واشنطن، مما يهدد بانهيار تحالفه المركزي.