نتفليكس وآفاق يطلقان النسخة الثالثة من برنامج المرأة في صناعة السينما لتمكين المبدعات العربيات

شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير مهارات صانعات الأفلام في العالم العربي عبر مسارات تدريبية فنية وإبداعية لتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد الإبداعي.

تشهد المنطقة العربية تحولاً جذرياً في بنية الاقتصاد الإبداعي، حيث باتت الصناعات الثقافية والإنتاج السمعي والبصري تمثل أحد أهم روافد النمو الاقتصادي الرقمي. وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج المرأة في صناعة السينما، وهو ثمرة شراكة استراتيجية بين منصة نتفليكس العالمية والصندوق العربي للثقافة والفنون المعروف باسم آفاق .

تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى سد الفجوات المهارية في قطاع السينما وتوفير بيئة تدريبية احترافية تمكن صانعات الأفلام من تطوير أدواتهن الإبداعية، مما يساهم في تعزيز حضور المرأة العربية في مجالات الإنتاج والإخراج والكتابة، وتحويل هذه المواهب إلى قوى عاملة منتجة في سوق العمل السينمائي الذي يتسم بالتنافسية العالية والنمو المتسارع. يركز المختبر التدريبي لصانعات الفيلم القصير في نسخته الحالية على استقطاب وتدريب 35 مشاركة من خمس دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت.

وقد تم تصميم البرنامج ليكون شاملاً من خلال مسارين تخصصيين يضمنان تغطية كافة جوانب العملية الإنتاجية. المسار الأول مخصص لتطوير المشاريع السينمائية في مراحلها الأولية، حيث يتم العمل على تحويل الأفكار والسيناريوهات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والإنتاج الفعلي. أما المسار الثاني، فيركز على الجوانب التقنية والفنية التي غالباً ما تشهد نقصاً في الكوادر النسائية، مثل فنون التصوير السينمائي والمونتاج وتصميم الصوت، وهو ما يعكس رؤية البرنامج في خلق تكامل بين الرؤية الفنية والقدرة التقنية لضمان جودة الإنتاج النهائية.

إن هذا التوجه نحو الاستثمار في المواهب المحلية يأتي في وقت تزداد فيه حاجة المنصات العالمية إلى محتوى عربي أصيل يتجاوز الصور النمطية ويقدم قصصاً حقيقية تعبر عن واقع المنطقة وتعقيداتها. وتؤكد بيلين مافيلي، مديرة الشؤون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في نتفليكس، أن هذا البرنامج يعد حجر زاوية في بناء صناعة سينمائية أكثر شمولية واستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع آفاق يسمح باحتضان جيل جديد من المبدعات القادرات على تولي أدوار قيادية في المشهد الإبداعي الإقليمي.

ومن خلال توفير الخبرات العملية، يتم تمكين المشاركات من الانتقال من مرحلة الهواية أو التعلم الأكاديمي إلى مرحلة الاحتراف المهني التي تؤهلهن للمنافسة في الأسواق العالمية. من جانب آخر، تبرز أهمية البرنامج في البعد الثقافي والوجداني، حيث ترى ريما المسمار، المديرة التنفيذية لصندوق آفاق، أن القصص العربية تحمل عمقاً استثنائياً يستحق أن يُروى بأصوات أصحابه وبناءً على رؤيتهم الخاصة.

وتعتبر هذه النسخة من البرنامج جسراً ينقل القصص من مجرد أفكار حبيسة إلى أعمال بصرية ملموسة، من خلال تزويد المبدعات بالثقة والأدوات اللازمة والمساحة التعاونية التي تتيح لهن التعبير عن ذواتهن. إن التركيز على الأصالة في السرد القصصي يجعل من هذه المبادرة وسيلة لتعريف العالم بالهوية العربية من منظور نسائي معاصر، مما يغني المكتبة السينمائية العالمية بتجارب إنسانية فريدة.

وفي ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الإنفاق على الإنتاج المحلي وزيادة استثمارات شركات الترفيه العالمية في الشرق الأوسط، يفتح البرنامج باب التقديم حتى السابع عشر من يوليو المقبل، على أن يتم اختيار المشاركات في نهاية شهر أغسطس. إن هذا الزخم يعكس حالة من التفاؤل بمستقبل الصناعات الإبداعية في المنطقة، حيث يتلاقى الدعم المالي والتقني مع الشغف الفني لإنشاء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتخلق فرص عمل جديدة، مما يحول الفن من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع اقتصادي مستدام يساهم في الناتج المحلي للدول المشاركة ويعزز من القوة الناعمة للعالم العربي في المحافل الدولية





