حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، داعيا إلى حكومة وحدة وطنية في ظل التحديات الأمنية.

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الجمعة من تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية ، ودعا في المقابل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء تحذيره في بيان مصور، أكد فيه أن إسرائيل تقف أمام مفترق حاسم في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها.

وأشار نتانياهو إلى أنه أطلع خلال الأيام الماضية كلا من أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، على الوضع الأمني الذي وصفه بالصعب. وتأتي هذه الإحاطة في وقت تتواصل فيه النقاشات حول شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

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موقف نتانياهو من حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية

رفض نتانياهو بشكل واضح مساعي تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبرا أن هذا الخيار أمر لا يمكن تصوره. وعبر عن استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن نية لتشكيل حكومة من هذا النوع مطلع الأسبوع.

وانتقد نتانياهو اعتماد هذه الحكومة المقترحة على أصوات ما وصفه بمؤيدين للإرهاب يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية، وطالب بوقف هذه المساعي فورا. وبهذا الموقف، يضع رئيس الوزراء الخط الفاصل بين خيار الحكومة الضيقة وخيار الوحدة الوطنية الذي يدعو إليه.

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دعوة نتانياهو إلى حكومة وحدة وطنية

دعا نتانياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وربط هذه الدعوة بمفهوم المسؤولية في المرحلة الراهنة. وقال إن المسؤولية تعني الوحدة، وإن هذا ما يجب فعله الآن.

وحذر نتانياهو من التأخير، معتبرا أن كل ساعة تنتظر دون قرار هي ساعة مهدرة، وأن مصير إسرائيل بات على المحك. كما أكد أن المعطيات الأمنية معروضة أمام القادة السياسيين، وأن الأمر لا يتعلق بأي مناورة إعلامية أو مبالغة.

مشاورات آيزنكوت وخلافات الحلفاء حول الحكومة

تتواصل المشاورات التي يجريها غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات بين حلفائه حول الخيارين المطروحين. الخيار الأول هو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، والخيار الثاني هو التوصل إلى اتفاق مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتمثل تصريحات نتانياهو تدخلا علنيا في هذا النقاش، إذ جاءت في وقت لم يحسم فيه الخيار النهائي بعد. ويعكس ذلك حجم الانقسام داخل المشهد السياسي الإسرائيلي حول طبيعة الحكومة المقبلة وطريقة تأمينها للأغلبية البرلمانية.

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الأثر السياسي للخيارات المطروحة والخطوات المقبلة

يرتبط الخيار بين الحكومتين بمسألة الأغلبية في الكنيست، فالحكومة الأقلية تعني أن الائتلاف الحاكم لا يملك أغلبية مستقلة، وتعتمد بقاءها على دعم خارجي. أما حكومة الوحدة الوطنية فتجمع أطرافا سياسية متعددة تحت مظلة واحدة، بحسب الطرح الذي قدمه نتانياهو.

وما تزال النتيجة النهائية مرتبطة بما ستسفر عنه مشاورات آيزنكوت مع الأطراف المعنية، والاتفاق الذي قد يتم مع الليكود أو مع الأحزاب العربية. ووفق ما ورد في البيان، فإن الأسابيع المقبلة ستحدد ملامح الحكومة الجديدة وطبيعة التحالفات التي ستقوم عليها.