أقر نتانياهو وآيزنكوت بوجود خلافات جوهرية بعد انتهاء مباحثاتهما حول حكومة الوحدة الوطنية دون تقدم، وسط توجه نحو دعم حكومة أقلية في إسرائيل.

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بوجود خلافات جوهرية بينهما، عقب انتهاء مباحثاتهما بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل. وجاء الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد في تل أبيب، دون الاتفاق على استكمال المفاوضات في المرحلة الحالية.

وفي ظل تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى عدم تحقيق أي تقدم، توجّه آيزنكوت نحو دعم تشكيل حكومة أقلية بالتنسيق مع كتلة التغيير. ويأتي ذلك بعد مساعٍ من نتانياهو لإقناع آيزنكوت بالانضمام إلى حكومة وحدة تقوم على تناوب رئاسة الحكومة.

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تفاصيل الاجتماع بين نتانياهو وآيزنكوت حول حكومة الوحدة

أكد بيان مشترك لحزبي الليكود ويشار أن الاجتماع بدأ بإحاطة بشأن الوضع الأمني، قبل الانتقال إلى بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية. ووصف البيان المحادثات بأنها جرت في أجواء عملية وجدية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وردم الفجوات القائمة.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحزبين قررا عدم عقد اجتماعات متابعة في المرحلة الحالية. أما القناة 13 فذكرت أن الاجتماع انتهى دون تحقيق أي تقدم، مع بقاء فجوات كبيرة جداً بين الطرفين.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، لا موعد لعقد اجتماع تفاوضي جديد بين الليكود ويشار، ولم يتحقق تقدم كبير في أي من القضايا المطروحة. وكان نتانياهو قد أعلن استعداده للتنازل عن مبدأ تولي الحزب الأكبر رئاسة الحكومة، مقترحاً أن يتولى آيزنكوت المنصب أولاً.

وبموجب المقترح، يشغل نتانياهو منصب رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الأولى من الولاية. ودعا نتانياهو إلى بدء مفاوضات فورية لتشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، معتبراً أن التهديدات الوجودية التي تواجه البلاد تستدعي تجاوز الخلافات السياسية.

مواقف آيزنكوت وكتلة التغيير والأحزاب المعنية

أطلع غادي آيزنكوت قادة كتلة التغيير على مستجدات المباحثات، وأعلن أمامهم، وفق هيئة البث الإسرائيلية، أنه سيدعم تشكيل حكومة أقلية. كما نقلت القناة 12 عنه قراره عدم عقد اجتماع آخر مع نتانياهو، مؤكداً التزامه تجاه معسكر التغيير.

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن حكومة الوحدة لا تزال بعيدة المنال، وأن آيزنكوت متمسك بضم جميع شركائه في الائتلاف، ولن يلتقي نتانياهو مجدداً في الوقت الراهن. وفي السياق، التقى فريق التفاوض التابع لحزب يشار ممثلين عن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، بالتزامن مع اجتماع نتانياهو وآيزنكوت.

كما عقد آيزنكوت لقاءً مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في هرتسليا. أما بشأن الأحزاب الحريدية، فقد أشار نتانياهو إلى أن التوصل إلى تفاهمات مع شركائه منها قد يتيح تسوية الخلافات بشأن قضايا عالقة، من بينها مشروع القانون المتعلق بدراسة التوراة.

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في المقابل، نفى حزب الليكود التقارير التي تحدثت عن استعداده للتخلي عن الأحزاب الحريدية في إطار أي اتفاق محتمل.

الكنيست واستعدادات الأعضاء حتى السابع من ديسمبر

طلب روي فولكمان، رئيس كتلة حزب يشار في الكنيست، من قادة الكتل والأحزاب ضمان الحضور الكامل لأعضاء الكنيست اعتباراً من يوم الاثنين وحتى 7 ديسمبر، في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن فولكمان وجّه رسالته إلى قادة كتل وأحزاب بياد وإسرائيل بيتنا والديمقراطيين، إضافة إلى قادة ومديري حزب رعام والقائمة المشتركة. وطالبهم فيها بعدم غياب أي من أعضاء الكنيست خلال هذه الفترة.

وكتب فولكمان في رسالته، التي حملت عنوان الاستعداد للنشاط البرلماني في الأسبوع المقبل، أنه يطلب عدم منح أي إجازات أو السماح بالسفر إلى الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، بما فيه ذلك اليوم. وأوضح أن الأسبوع المقبل يتطلب حالة استعداد خاصة.

ولم يوضح فولكمان طبيعة هذا الاستعداد، ولا ما إذا كان طلبه مرتبطاً باحتمال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة. وبذلك يبقى مسار التشكيل الحكومي مفتوحاً بين خيار حكومة الوحدة وخيار حكومة الأقلية، وفق ما نقلته التقارير الإسرائيلية.