نتائج مذهلة لفحص بيولوجي شامل على المعمرة الإسبانية ماريا برانياس

كشفت دراسة علمية جديدة عن نتائج مذهلة لفحص بيولوجي شامل أُجري على المعمرة الإسبانية ماريا برانياس ، التي كانت أكبر شخص حي موثق في العالم قبل وفاتها عام 2024 عن عمر بلغ 117 عاما و168 يوما، حيث أظهرت النتائج أن التقدم الشديد في العمر لا يعني بالضرورة الإصابة بال أمراض المرتبطة بال شيخوخة .

وعاشت برانياس أحداثا تاريخية كبرى شملت الحربين العالميتين، وجائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، والحرب الأهلية الإسبانية، وجائحة كوفيد-19، قبل أن تصبح موضع واحدة من أكثر الدراسات العلمية شمولا حول طول العمر الاستثنائي. وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة مانيل إستيلير من معهد جوزيب كاريراس لأبحاث اللوكيميا، ونُشرت نتائجها في مجلة Cell Reports Medicine.

واعتمد العلماء على عينات مأخوذة من الدم واللعاب لتحليل الجينوم الكامل والبروتينات والتمثيل الغذائي والتغيرات الجينية التنظيمية والميكروبيوم المعوي، بهدف فهم العوامل التي ساعدت برانياس على بلوغ هذا العمر الاستثنائي. وتمثل هذه الدراسة تحديداً إحدى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، حيث أظهرت التحاليل أن برانياس كانت تحمل العديد من السمات البيولوجية المرتبطة بالتقدم الشديد في العمر، من بينها قِصر التيلوميرات الواقعة في نهايات الكروموسومات، ووجود تغيرات التهابية في الجهاز المناعي، وشيخوخة الخلايا اللمفاوية البائية، إضافة إلى حالة تُعرف باس





