نتائج إعمار ودي آي بي هولدينغ تحدد حركة الأسواق في نوفمبر 2026

تتصدر نتائج إعمار العقارية وإدراج دي آي بي هولدينغ فعاليات الأسواق الإماراتية في نوفمبر 2026، مع تحقيق مؤشر دبي المالي مكاسب قوية وارتفاع أسهم إعمار.

تشهد أسواق رأس المال في دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2026، نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً مكثفاً، حيث تتركز الاهتمامات حول إعلان النتائج المالية للربع الثالث لشركة " دي آي بي هولدينغ" وشركات كبرى أخرى، بالإضافة إلى الاستحقاقات النقدية لشركات مثل " إعمار العقارية". ويأتي هذا الزخم في ظل توقعات المستثمرين بتأثير هذه الأحداث بشكل مباشر على تقييمات الأسهم وأداء القطاعات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في المنطقة خلال هذا الربع.

أداء مؤشر سوق دبي المالي خلال الأسبوع

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر 2026، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 255 نقطة، وهو ما يعادل نسبة نمو قدرها 4.4 في المئة، ليغلق عند مستوى 6026 نقطة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاعات متعددة من السوق. وشهد معظم القطاعات المالية ارتفاعاً في مؤشراتهم، حيث ارتفعت مؤشرات سبع قطاعات، في حين استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير، ولم يسجل أي من القطاعات المالية انخفاضاً خلال جلسة الإغلاق الرسمية.

وسجلت أسعار أسهم 31 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال هذه الفترة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة أخرى، مما يدل على تنوع أداء السوق وتركز المكاسب على شركات محددة ذات أداء قوي. وتصدر سهم "إعمار للتطوير" قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي خلال هذه الفترة، محققاً نسبة نمو بلغت 21.3 في المئة، ووصل سعر السهم إلى مستوى 14.700 درهم، مدعوماً بالأخبار المتعلقة بعروض الاستحواذ والتغيرات الهيكلية المتوقعة.

تحركات مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية

في المقابل، أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع نفسه على انخفاض بقيمة 73 نقطة، وبمعدل 0.8 في المئة، ليسجل مستوى الإغلاق عند 9393 نقطة، مما يشير إلى تباين في الاتجاهات بين السوقين الرئيسيين في الدولة. وارتفعت مؤشرات ست قطاعات خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مؤشرات أربع قطاعات، واستقر مؤشر واحد، مما يعكس حالة من التوازن النسبي مع وجود ضغوط بيعية محدودة على بعض الأسهم الاستراتيجية.

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وسجلت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع، مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة أخرى، وتصدر سهم "برجيل القابضة" قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، محققاً نسبة نمو بلغت 20.4 في المئة. وتعكس هذه الحركات السعرية اهتمام المستثمرين بأداء الشركات الكبرى وقدرتها على تحقيق عوائد جذابة في ظل التوقعات الاقتصادية الإيجابية لنهاية العام.

نتائج إعمار وتأثيرها على هيكلية السوق

تتركز أنظار المستثمرين بشكل خاص على ملف "إعمار للتطوير"، حيث تعقد الشركة مؤتمرًا مع المحللين الماليين يوم 9 نوفمبر لمناقشة نتائجها المالية، قبل أن يبحث مجلس إدارتها في اليوم التالي تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ النقدي الاختياري. وقد أعلنت شركة "إعمار العقارية" في دبي أنها تلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026 إخطارًا رسميًا من شركة "إعمار للتطوير" بشأن نيتها تقديم عرض شراء اختياري جزئي للاستحواذ على ما يصل إلى 100 في المئة من رأس المال المدفوع للشركة غير المملوك لها.

وبموجب العرض المعلنة عنه، فإن سعر الشراء المقدم هو 15 درهمًا نقديًا عن كل سهم، وهو عرض تستحوذ من خلاله "إعمار العقارية" على أسهم "إعمار للتطوير" غير المملوكة لها ولشركتها التابعة "إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد". وتتملك "إعمار العقارية" بشكل مباشر حالياً 3.166 مليار سهم، مما يمثل نسبة 79.1613 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع لشركة "إعمار للتطوير"، مما يجعل العرض المتبقي محدوداً نسبياً ولكنه ذو قيمة عالية.

إدراج دي آي بي هولدينغ وتحديد السعر

ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر إدراج شركة "دي آي بي هولدينغ" رسمياً، بعد استكمال عمليات التخصيص ورد الفائض للمكتتبين، مما يضيف دفعة جديدة لنشاط الطروحات الأولية في الدولة. وقد أعلنت الشركة تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك بعد نجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب التي تمت بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026، والتي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.

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وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم، وهو ما يعادل 529 مليون دولار، ويمنح الشركة قيمة سوقية عند الإدراج تقدر بنحو 9.7 مليارات درهم، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار. وتمثل هذه القيمة سوقية مرتفعة تشير إلى تطلعات المستثمرين للنمو المستقبلي للشركة وقدرتها على المنافسة في القطاع الذي تنشط فيه، مما يعزز من ثقة السوق في آفاق النمو الاقتصادي.

توزيعات الأرباح وحجم الطرح

وقامت مؤسسة دبي للاستثمار، وهي المساهم البائع الرئيسي، بطرح 1.735 مليار سهم عادي، تمثل 20 في المئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "دي آي بي هولدينغ" في هذا الطرح. وتلتزم المؤسسة بالاحتفاظ بحصة تبلغ 80 في المئة في الشركة بعد إتمام عملية الطرح، مما يضمن استمرار نفوذها في التوجيه الاستراتيجي للشركة. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه بالكامل.

ويأتي هذا الإدراج في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي إلى سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والمؤتمرات التي ستناقش نتائج التسعة أشهر الأولى من العام، مما يوفر مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد الإماراتي. وتبرز شركات مثل "أدنوك للغاز"، و"أبوظبي للموانئ"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"فيرتيغلوب"، كمتابعات رئيسية لما تمثله من مؤشرات حيوية على أداء قطاعات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي تشكل العمود الفقري للنمو في الدولة.