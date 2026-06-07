نبات أحمد.. سلطانة العود وكفاح المرأة اليمنية في عالم الغناء

قصة الفنانة اليمنية نبات أحمد التي تحدت القيود الاجتماعية وأسهمت في تمكين المرأة اليمنية من خلال الفن

يشير الباحث اليمني محمد حسين العمري في بحث له عن تاريخ الغناء اليمني إلى أن اليمن عرف الغناء والآلات الموسيقية منذ حضارات ما قبل الميلاد، مستشهداً بنقوش كثيرة لآلة العود تم اكتشافها في أكثر من موقع يمني، وبما ذكره المسعودي في مروج الذهب من أن الغناء في اليمن يرجع إلى عهد عاد.

وبما خلص إليه المستشرق البريطاني هنري فارمر من أن العرب في ممالك جنوب الجزيرة العربية بلغوا المراتب السامية التي بلغها الساميون قبلهم في مجال الموسيقى. ويستطرد الباحث ليؤكد أن الموسيقى العربية بدأت تزدهر وتنمو في مناطق ثلاث: سوريا والعراق وغرب الجزيرة العربية، قادمة من جنوب الجزيرة، وأن المصادر التي تؤرخ للموسيقى العربية لا تخلو من ذكر اليمن ودور أبنائها في صناعتها.

ومما ذكره الباحث أيضاً أن أول من غنى قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام كانوا من اليمن وحضرموت، مشيراً إلى الأصفهاني وإلى طويس الذي كان أول من أدخل الإيقاع إلى الغناء العربي. وطبقاً للباحث فإن أعلام الموسيقى في العهدين الأموي والعباسي مثل إسحاق الموصلي وزرياب ساروا على درب اليمني طويس وأخذوا منه وطوروه وأشاعوه ثم نقلوه إلى الأندلس، فظهرت الموشحات، التي هي بالأصل من اليمن، إذ إن جذور كلمات الموشح وتراكيبه ومذاهبه تشبه الأصل اليمني.

وقد رأى ذلك الكثير من الباحثين مثل الرفاعي في كتابه الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربية الموشح الأندلسي، ومن قبله المؤرخ محمد عبده غانم حسب قوله. غير أن الظروف الاجتماعية المحافظة في اليمن، وخصوصاً في شماله، تسببت في الكثير من المعوقات أمام انتشار الأغنية اليمنية وتطورها لمدد طويلة، فكان الحل عند محبي الغناء والطرب ابتداء كما يقول الباحث اليمني المتخصص في الفنون صهيب الأغبري في بحث له بعنوان كفاح الأطراب في رحلة الأغنية اليمنية هو اللجوء إلى غناء الشعر الحكمي القادم من خارج اليمن والخالي من الخصوصية المحلية أو بث اللواعج والأشواق وعبارات الهوى والغزل العفيف من خلال الشعر الصوفي.

وهكذا شدا مطربو المجالس الضيقة بكلمات الفقهاء والأولياء من شعر البرعي إلى ابن الفارض وابن علوان وابن عربي وغيرهم ممن تحدثت كلماتهم برموز الحب الإلهي عن العشق البشري. وبمرور الزمن حدث أن اهتدى المغنون إلى الزجل الشعري العامي فوجدوه أكثر حرية من الفصيح لجهة التحليق في فضاءات خارج إطار أحكام التدين واللغة وسموه الشعر الحميني الذي تميز بوضوح أكبر لجهة المعاني والمشاعر وتجسيد أقوى للفكر اليمني الشعبي ناهيك عن سماحه بالتنويع اللحني والخروج على رتابة الألحان الصنعانية غير أن الجو القبلي المحافظ ظل طاغياً الأمر الذي أجبر اليمنيين على ممارسة الفن سراً وسط جمهور قليل وبالتالي ظلت الأغنية اليمنية طويلاً حبيسة في نطاق ضيق وبعيدة عن الأذن العربية.

وإذا كان هذا هو الحال مع غناء الرجال في شمال اليمن قديماً حتى عهد الإمامة الذي شهد استثناءات بسيطة ومقيدة فما بالك بغناء النساء لا شك أن معاناة نساء اليمن مع الغناء كانت أشد ثقلاً على أكثر من جبهة فحتى الشعر الحميني ورد كله على لسان الرجل دون المرأة دعك من غنائه بصوت أنثى يمنية الانفراج حدث رويداً رويداً بعد سنوات عدة من تأسيس النظام الجمهوري سنة 1962 حيث سمحت الظروف الجديدة بظهور عدد من الأسماء النسائية التي امتهنت الغناء علناً بل ظهرت على المسارح وفي الحفلات العامة وسجلت إبداعاتها في إذاعة صنعاء أو على أسطوانات لدى شركات التسجيل الفنية في إثيوبيا وجيبوتي أو في جنوب اليمن الذي كانت أوضاعه الاجتماعية أكثر انفتاحاً واستعداداً لاحتضان المواهب من الجنسين فعلى حين كان تداول التسجيلات الغنائية وأدوات الطرب وغناء النساء محظوراً في شمال اليمن حتى مطلع ستينيات القرن العشرين كان جنوب اليمن لا سيما جوهرته عدن تزدحم بعشرات شركات التسجيل الفنية الأهلية التي كانت تجلب الأسطوانات من إنجلترا وتتبنى مواهب الفنانين وتسجل لهم علاوة على انتشار محلات بيع الآلات الموسيقية ومعاهد تعليم الموسيقى وإقامة الحفلات والتجمعات الغنائية بحرية تامة ما سبق هو مجرد مدخل للحديث عن نبات أحمد اليمنية التي كافحت باسم بنات جيلها في سبيل الفن وقامت بدور ملحمي ليس لتمكين نفسها من اقتحام مجال الغناء فقط وإنما أيضاً لتمكين المرأة اليمنية عموماً من التحرر من قيود مجتمعها القبلي المحرم للفن وتميزت عن غيرها من الأصوات النسائية اليمنية بجرأتها ودفاعها عن الحق ناهيك عن أنها مثلت ظاهرة فنية واجتماعية كثيفة السبل والخيارات وجامعة لمواهب الغناء والتأليف والعزف على سيد آلات الطرب الشرقي العود طبقاً لما كتبه الشاعر والأكاديمي اليمني الدكتور هاني الصلوي في تقديمه لكتاب نبات أحمد سلطانة العود الذي أعده الكاتب حمدي الجمعاني عن سيرتها ومشوارها وكفاحها وأصدرته مؤسسة أروقة المصرية سنة 2022 حيث انتقل والدها أحمد العماري مع أسرته من ذمار إلى تعز للعمل والإقامة وهناك عاشت مع والديها وأختها روضة أحمد التي تكبرها سناً في كنف أب محب للفن وداعم لمواهبهما الغنائية لكن المشكلة التي واجهتهما كانت القبيلة التي تنتمي إليها الأسرة والتي رفضت رفضاً قاطعاً أن تغنيا على اعتبار أن الغناء عار وهو ما دعا عمهما إلى مقاطعة الأسرة وفي هذا السياق قالت نبات في حديثها إلى مجلة المجلة 30 أبريل 2025 أن عمها ظل مقاطعاً والدها لهذا السبب حتى بعد أن غيرت القبيلة موقفها منها في أعقاب شهرتها وحب الناس لها عشقت نبات أو نباتة كما يسميها البعض الغناء منذ نعومة أظفارها فكانت تغني لزميلاتها في المدرسة بل كان ذلك هو الوقت الوحيد التي تستمتع فيه خلال وجودها في المدرسة التي لم تكن تحبها وقتها أي زمن المملكة المتوكلية لم تكن هناك آلات موسيقية ولا منصات أو فعاليات غنائية لإبراز المواهب الأمر الذي اضطرت معه نبات للغناء بالتطبيل والنقر على تنكة صفيح





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