نايكى تختبر عودة النمو فى أول لقاء مستثمرين منذ عقد وسط ضعف المبيعات

تستعرض نايكى خطة التعافي والابتكارات الجديدة خلال اجتماعها الأول للمستثمرين منذ عشر سنوات، وسط ضغوط شديدة لاستعادة الحصة السوقية في الصين والعالم.

تواجه شركة نايكى أكبر علامة تجارية للملابس الرياضية في العالم، اختباراً مصيرياً لاستعادة ثقة المستثمرين، مع انعقاد أول يوم للمستثمرين تنظمه الشركة منذ نحو عقد من الزمن. يأتي هذا اللقاء الحيوي في وقت تعاني فيه المبيعات العالمية للعلامة التجارية من ضعف ملحوظ، وتتزايد فيه الضغوط على حصتها السوقية أمام منافسين أذكياء مثل شركة أديداس الألمانية وشركة أنتا الصينية.

رؤية إعادة النمو وتحديات القيادة التنفيذية

تتجه أنظار المساهمين والمحللين بتركيز شديد إلى ما ستقدمه الإدارة التنفيذية للشركة من رؤية واضحة لإعادة مسار النمو، خاصة أن إجراءات خفض النفقات وإعادة الهيكلة لم تعد كافية وحدها لإقناع الأسواق بقدرتها على تجاوز أزمتها الراهنة. بات المطلوب الآن ابتكارات جديدة في الأحذية والملابس الرياضية تستقطب المستهلكين وتعيد للعلامة التجارية جاذبيتها المفقودة خلال فترات الركود الأخيرة.

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تعقد نايكى اجتماعها الهام في مقرها الرئيسي بمدينة بيفرتون بولاية أوريغون، وسط تساؤلات كبيرة بشأن قدرة الرئيس التنفيذي إليوت هيل على تنفيذ خطة التعافي التي يقودها منذ توليه المنصب قبل نحو عامين. وقد انعكس أداء الشركة تحت قيادته في تراجع قيمة سهم الشركة بأكثر من النصف، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التشغيلية والتجارية الممتدة إلى أسواق رئيسية، وفي مقدمتها السوق الصينية التي شهدت منافسة شرسة.

خطة البصيرة وتوفير مليارات الدولارات

كانت نايكى قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة طموحة لتوفير مبلغ 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. جاءت هذه الخطوة من خلال تقليص الوظائف وإعادة تنظيم عملياتها الجغرافية، بالإضافة إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية والتوزيع، وذلك ضمن برنامج إعادة الهيكلة الذي يحمل اسم البصيرة Pace.

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تمثل هذه الخطة الجولة الثالثة من إجراءات خفض التكاليف التي تنفذها الشركة خلال العام الجاري، وهي محاولة يائسة لتحسين الكفاءة التشغيلية واستعادة هوامش الربحية التي تآكلت بشكل ملحوظ. تهدف الخطوات الإدارية إلى ضبط الميزانيات وإعادة ترتيب الأولويات داخل الهيكل التنظيمي المعقد للشركة لضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.

الابتكارات كحل جذري لأزمة المنتجات

يرى المستثمرون أن تحقيق الوفورات المالية وحده لا يعالج جوهر المشكلة، المتمثل في ضعف الطلب على بعض خطوط المنتجات وتراجع القدرة على المنافسة في السوق. هذا الضعف يبرز بشكل خاص في فئات الملابس الرياضية وأحذية علامة جوردان، اللتين تمثلان معاً نحو نصف أعمال الشركة الإجمالية.

تتطلع نايكى إلى معالجة هذا الضعف من خلال إعادة تنشيط خطوط إنتاجها بشكل جذري، إذ بدأت بالفعل في تقليص عدد الإصدارات الكلاسيكية من أحذية جوردان المعروفة بـ Retro. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من فائض المعروض في السوق واستعادة عنصر الحصرية الذي ارتبط بالعلامة التجارية في بداياتها، بعدما أدى التزايد المفرط في الإصدارات إلى إضعاف جاذبية بعض منتجاتها الرئيسية.

وفي المقابل، كشفت الشركة في يوم الاثنين عن مجموعة من الابتكارات الجديدة التي تستهدف إعادة تعزيز حضورها في سوق الأحذية والملابس الرياضية. وتشمل هذه الابتكارات الجيل الجديد من أحذية الجري فابورفلاي 5، وأحذية فوميرو 19، إلى جانب توسيع مجموعة نايكى مايند بأربعة منتجات جديدة.

تتضمن هذه المنتجات الجديدة جوارب وأحذية مصممة لدعم التجربة الحسية والتركيز لدى الرياضيين، كما قدمت الشركة تقنية جديدة لتطوير وسائد نايكى إير. كما شمل الإعلان عن سترة رياضية قابلة للنفخ تتيح للمستخدم التحكم في كمية الهواء داخل طبقات العزل وفقاً للظروف المحيطة ومستوى النشاط البدني، مما يعكس اتجاه الشركة نحو التكنولوجيا القابلة للارتداء.

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التأثير الواقعي واستراتيجية ما بعد 2031

من المقرر طرح جانب كبير من هذه الابتكارات خلال العام المقبل، فيما ستصل منتجات أخرى في مراحل لاحقة من التطوير والإنتاج. لكن التحدي الكبير لا يقتصر فقط على إطلاق منتجات جديدة بمواصفات متقدمة، بل يمتد إلى ضمان قدرتها على تحقيق مبيعات بأسعارها الكاملة دون الاعتماد المفرط على التخفيضات والعروض الترويجية التي تدمر هوامش الربح.

يرى كيفن مكارثي، المدير الإداري في شركة نيوبرجر بيرمان، أن المنتجات المقبلة يجب أن تعيد إلهام المستهلكين وتثبت قدرة نايكى على المنافسة في سوق سريع التغير. ويواجه التنفيذيون أيضاً اختباراً حاسماً في السوق الصينية، التي كانت أحد أهم محركات أرباح الشركة سابقاً، بعدما خسرت جزءاً كبيراً من حصتها لمصلحة علامات محلية متنامية.

لدعم جهودها في المنطقة، دفعت نايكى إلى تعيين أول نائب رئيس مسؤول عن ابتكار المنتجات في منطقة الصين الكبرى، لتعزيز استجابتها المباشرة لتفضيلات المستهلكين المحليين. وفي هذا السياق، يحذر مستثمرون من أن تقليص العمليات اللوجستية قد ينعكس سلباً على تجربة العملاء، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى إطالة فترات التوصيل وتأخر وصول المنتجات.

كما يترقب المحللون دور المدير المالي الجديد ديف دينتون، الذي انضم إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر قادماً من شركة فايزر، في إعداد استراتيجية تمتد خمس سنوات حتى عام 2031. على الرغم من حداثة عهده بالإدارة المالية للشركة، إلا أن التركيز يقع على كتف عاتقه لبناء خطة مالية طويلة الأمد.

بذلك تدخل نايكى اجتماع المستثمرين وهي مطالبة بتقديم ما هو أبعد من أهداف توفير النفقات والإجراءات الشكلية. يتلخص الاختبار الأساسي في إثبات قدرتها على تحويل الابتكارات إلى طلب فعلي في السوق، واستعادة نمو الإيرادات والحصة السوقية، في مواجهة منافسين يواصلون توسيع حضورهم بقوة في سوق الملابس والأحذية الرياضية العالمية.