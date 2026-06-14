ناغلسمان يؤكد مشاركة نوير أساسياً في مواجهة كوراساو بالمونديال

أعلن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أن الحارس مانويل نوير سيبدأ أساسياً في المباراة الافتتاحية ضد كوراساو ضمن كأس العالم 2026، كما كشف عن تشكيلة تضم ناثانيال براون وجمال موسيالا.

أكد المدرب الوطني الألماني يوليان ناغلسمان أن الحارس مانويل نوير سيكون أساسيا في المباراة الافتتاحية للفريق ضد منتخب كوراساو في كأس العالم 2026 ، والتي تقام مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

هذه المباراة ستكون رقم 125 لنوير مع المنتخب الألماني، وتندرج ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وصف ناغلسمان المواجهة بأنها تشبه "مباراة في كأس ألمانيا" نظرا لأن كوراساو تشارك لأول مرة في كأس العالم. يدخل المنتخب الألماني، حامل لقب كأس العالم أربع مرات، كمرشح أوفر حظا للفوز، لكنه يواجه فريقا-corاساو-صعبا يتأثر بوجود لاعبين من أصل هولندي، وهدف ناغلسمان هو جمع أول ثلاث نقاط.

في مؤتمر صحفي عقد في هيوستن مساء السبت، أكد ناغلسمان جاهزية جميع لاعبي الـ26 للمشاركة، وأعلن أن نوير سيبدأ أساسياً. نوير (40 عاماً) يعود بعد عامين من الابتعاد الدولي، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق. participated جميع اللاعبين الـ26 في الحصة التدريبية الأخيرة صباح السبت في معسكرهم في وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية. كما أكد ناغلسمان أن ناثانيال براون (مدافع آينتراخت فرانكفورت) سيبدأ أساسياً كظهير أيسر في أول ظهور له بكأس العالم.

كما سيشكل جمال موسيالا (لاعب وسط بايرن ميونخ) أساسياً رغم أنه لا يزال في طور التعافي من إصابة خطيرة في الساق. أشار ناغلسمان إلى أن موسيالا يحتاج إلى بعض الخطوات ليكون جاهزاً تماماً، لكنه أكد ثقته الكاملة به، مشيراً إلى أن اللاعب لن يستعيد كامل لياقته إلا عبر خوض المباريات. رحب ناغلسمان بكلام لوثار ماتيوس السابق حول أهمية وجود موسيالا.

من ناحية أخرى، قلل ناغلسمان من شأن التصريحات التي أدلى بها يورغن كلوب وتوماس مولر خلال بث مباشر لكأس العالم حول مستقبله كمدرب للمنتخب الألماني. وردا على سؤال الصحفيين، رفض ناغلسمان التعليق في البداية، ثم قال إنه لا يرى مناسباً مناقشة الأمر، وترك للآخرين تقييم الوضع. يحتل المنتخب الألماني المركز في البطولة بعد خسارته}mباراته الأولى في آخر نسختين من كأس العالم (أمام المكسيك واليابان)، وخرج من دور المجموعات في كلتا المناسبتين.

آخر فوز لألمانيا في المباراة الافتتاحية كان في نسخة 2014 بالبرازيل، عندما تغلبت 4-0 على البرتغال، ثم توجت باللقب الرابع. ستلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو، كوت ديفوار (20 يونيو في تورنتو) والإكوادور (25 يونيو في إيست روثرفورد، نيوجيرسي)





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كأس العالم 2026 المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان مانويل نوير كوراساو

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