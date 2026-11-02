ناسداك دبي تدرج سندات يولان بقيمة مليارين يوان لبنك الصين

ناسداك دبي تدرج سندات يولان بقيمة 2 مليار يوان صيني، وهي أول سندات من نوعها تدرج عالمياً في البورصة، مما يعزز التبادل المالي مع الصين.

أعلنت منصة ناسداك دبي رسمياً عن إدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين فرع دبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار يوان صيني. جاء هذا الإدراج التاريخي بهدف تعزيز الروابط المالية بين دولة الإمارات والجمهورية الشعبية الصينية، وتمثل هذه الخطوة الأولى من نوعها في عالم البورصات لإدراج سندات من فئة يولان على الإطلاق. وقد استعرض هذا الحدث القدرات المتنامية للأسواق المالية في دبي وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة وموثوقة في المنطقة.

تفاصيل سندات يولان وتقييمات الائتمان

تم إصدار هذه السندات البارزة ذات العائد الثابت لمدة سنتين، حيث من المقرر أن تستحق في شهر أكتوبر عام 2028. وقد تمت عملية الإدراج بشكل مزدوج، إذ تم قبول السندات في كل من بورصة ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ، مما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين بشكل كبير. وقد حظيت السندات بإقبال قوي من المستثمرين سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو ما ساعد في خفض العائد النهائي عليها إلى 1.60 في المئة، مقارنة بمعدل التسعير المبدئي الذي كان يبلغ 2.10 في المئة، وهو ما يمثل فرقاً قدره 50 نقطة أساس.

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حصلت سندات يولان هذه على تصنيف ائتماني من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث حصلت على درجة A، وهو تصنيف مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل الذي حصلت عليه مؤسسة بنك الصين ككل. تم تخصيص صافي العائدات المتحققة من إصدار هذه السندات للأغراض العامة والمؤسسية لبنك الصين، مما يعكس الالتزام الشفاف في استخدام الأموال. وقد سجلت السندات وتم الاحتفاظ بها لدى دار المقاصة في شنغهاي، المعروفة اختصاراً بـ SHCH، لضمان الأمان والشفافية في التعاملات.

تتم تسوية هذه السندات على المستوى الدولي عبر نظام يوروكلير، وذلك وفقاً للممارسات الدولية المعتمدة والمقبولة عالمياً. وهذا الإطار التنظيمي والتقني الدقيق يتيح للمستثمرين حول العالم الفرصة لاستثمار أموالهم في هذه الأدوات المالية مباشرة، مما يسهل الوصول إلى الأسواق المالية الصينية ويدعم السيولة في التعاملات العابرة للحدود.

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رسم فتح التداول وشهادات التأييد الرسمية

شهد حفل إطلاق التداول في ناسداك دبي حضوراً رفيعاً، حيث قام تسنغ جي شين، السفير المعتمد لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، برسم جرس افتتاح جلسة التداول الرسمية. وقد حضر هذا الحدث أيضاً أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بالإضافة إلى حامد علي، الرئيس التنفيذي لكل من ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وشارك في الحفل عدد من كبار المسؤولين المعنيين من بنك الصين وأجهزة الرقابة المالية.

أعرب تسنغ جي شين عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني يمثل خطوة استراتيجية جديدة. وقال إن هذا الإدراج يعكس مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية على المستوى العالمي، كما يؤكد الترابط المتزايد للبنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق المالية العالمية.

وأضاف السفير الصيني أن التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي شهد توسعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في مجالات الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي الذي يخدم مصلحة الطرفين.

أثر الإدراج على الشراكة الاستراتيجية والاقتصاد

يؤكد الإدراج المزدوج لسندات يولان في دبي وهونغ كونغ على أهمية تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في منطقة الشرق الأوسط. ويسهم هذا الحدث في توسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم بشكل مباشر التبادل التجاري والاستثماري بين الصين ودولة الإمارات، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بينهما.

ومن ناحيتها، ذكرت أو بوقيان أن إدراج السندات يعد مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية. وشددت على أن هذه المؤسسات تساهم بشكل فعال في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات، وموعد أن القنصلية العامة ستواصل جهودها لتهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية من العمل وفقاً للقواعد المحلية والنمو بثبات.

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وأوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن البنية التحتية القوية للمنصة تدعم هذا النوع من الاستثمارات، معرباً عن ترحيب المنصة بإضافة هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية التي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي.

التعاون المؤسسي وآفاق المستقبل المالي

يعكس هذا الإدراج التعاون المالي القوي والمتنامي بين آسيا ودولة الإمارات، حيث يمثل الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ مثالاً واضحاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وقد أسست سلطة دبي للخدمات المالية، وناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة، مجموعة عمل استراتيجية في شهر سبتمبر من عام 2026.

تهدف هذه المجموعة العمل الاستراتيجي إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات، مما يعزز من مكانة الأسواق المالية كوجهة استراتيجية للتبادل المالي الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة حالياً في منصة ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم الضخم يدعم بشكل واضح دور المنصة كمركز دولي استراتيجي لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود، ويعزز من ثقة المستثمرين في كفاءة البيئة التنظيمية والمالية في دبي.