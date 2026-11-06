ناسا تكشف عن مخاطر الغبار المريخي الدقيق على صحة رواد الفضاء

تدرس وكالة ناسا وتأثير الغبار الدقيق على المريخ مع خطط إرسال البشر، حيث قد تخترق الجزيئات الصغيرة الدم والدماغ وتشكل تهديدا خطيرا للصحة في المهمات المستقبلية.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون بالتعاون مع وكالة ناسا عن مخاطر صحية كبيرة قد يواجهها البشر في حال السفر إلى المريخ ، حيث يتبين أن الغبار المنتشر على سطح الكوكب الأحمر يحتوي على جزيئات متناهية الصغر قادرة على اختراق الجسم البشري. وجد الباحثون أن هذه الجسيمات الدقيقة يمكن أن تدخل عبر الجهاز التنفسي، ثم تنتقل إلى مجرى الدم، وقد تصل في بعض الحالات إلى عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما يشكل خطراً محتملاً على الأعضاء الحيوية ووظائف الدماغ لدى رواد الفضاء المستقبليين.

تحليل خصائص الغبار المريخي وآثاره الصحية

أجرى فريق البحث تحليلاً مفصلاً لخصائص الغبار على سطح المريخ، بما في ذلك حجم الجزيئات وتركيبها الكيميائي، وذلك باستخدام بيانات وأدوات المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا. أظهرت النتائج أن غبار المريخ أقل حدة وخشونة مقارنة بتربة القمر المعروفة بالريغوليث، والتي تتكون من شظايا دقيقة ذات حواف حادة تسبب تآكل البدلات وتفاعلات تحسسية، كما حدث مع بعثات أبولو.

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وأوضح سكوت فان بوميل، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة واشنطن، أن جزيئات الغبار المريخي تعرضت لحركة الرياح لفترة طويلة جداً، مما جعلها أكثر استدارة ونعومة تشبه الحصى المتشكلة بفعل مياه الأنهار. رغم هذه النعومة الظاهرة، فإن الحجم المتناهي للصغر لهذه الجزيئات هو العامل الخطير الذي يسمح لها بالاختراق العميق داخل الجسم البشري.

يحتوي الغبار المريخي على مركبات كيميائية وعناصر قد تكون سامة، مثل البيركلورات والحديد والكبريت، مما يثير مخاوف جدية بشأن التأثيرات الصحية طويلة المدى للتعرض المستمر لهذه المواد. كان وجود هذه الجسيمات فائقة الدقة متوقعاً نظرياً، لكن أداة التحليل الكيميائي بالأشعة السينية PIXXL المثبتة على مركبة بيرسيفيرانس سمحت لأول مرة برصدها وقياسها مباشرة على سطح الكوكب.

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مقارنة مع تحديات الغبار القمري والمسبارات السابقة

لا تعد مشكلة الغبار تحدياً جديداً على برامج استكشاف الفضاء، فقد تسببت تراكماته في التأثير على عمل عدد من المهمات الفضائية الروبوتية. على سبيل المثال، تأثر مسبار إنسايت بتراكم الغبار على ألواحه الشمسية، مما أدى إلى تراجع قدرته على إنتاج الطاقة والكشف العلمي المطلوب.

يختلف التعامل مع الغبار في المهمات المأهولة عن المركبات الآلية، حيث تتطلب حماية البشر إجراءات أكثر تطوراً وتعقيداً. بينما يمكن التخلص من الكتل الكبيرة من الغبار أو تتساقط بمرور الوقت، تبقى الجزيئات الدقيقة عالقة في البيئة المحيطة، مما يجعلها التحدي الأقسى أمام أنظمة دعم الحياة والحماية الشخصية في المهمات المستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

تقنيات الحماية المستقبلية وتطور الأبحاث

في ظل هذه التحديات، تعمل وكالة ناسا بنشاط على دراسة وتطوير تقنيات مبتكرة للتعامل مع الغبار الفضائي وحماية رواد الفضاء. من بين الحلول المطروحة حالياً استخدام نفاثات النيتروجين السائل لإزالة الغبار المتراكم عن بدلات الفضاء، مما قد يساعد في تنظيف الأسطح الخارجية بشكل فعال أثناء الأنشطة خارج المركبة.

كما يتم العمل على تطوير بدلات فضائية ذاتية التنظيف قادرة على الحد من تراكم الجسيمات الدقيقة على أسطحها، وذلك باستخدام تقنيات جديدة تمنع التصاق الغبار أو تسهل إزالته آلياً. تهدف هذه الابتكارات إلى ضمان سلامة البشر في بيئة تختلف جذرياً عن أي مكان اعتادوا العيش فيه على كوكب الأرض.

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تؤكد هذه النتائج أن تحديات الوصول إلى المريخ لا تقتصر فقط على تطوير صواريخ ومركبات قادرة على قطع المسافات الهائلة بين الكواكب، بل تمتد أيضاً إلى ضمان بقاء الإنسان وسلامته الجسدية في بيئة معادية. وبينما تقترب الطموحات الدولية لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ من التحول إلى واقع ملموس، يظل الغبار المريخي أحد العوائق العلمية والتقنية الرئيسية التي يتعين على العلماء والمهندسين إيجاد حلول فعالة لها قبل أن تطأ أقدام البشر سطح الكوكب الأحمر.