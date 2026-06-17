نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يشارك في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة 2026

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بفريق مكون من خمسة لاعبين في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة للشطرنج 2026 في التشيك، وذلك ضمن استراتيجية النادي لإعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم من خلال المنافسات الدولية ومواجهة مدارس شطرنجية متنوعة.

يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في منافسات بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة للشطرنج لعام 2026، والتي تستضيفها مدينة تبليتسه التاريخية في جمهورية التشيك وتستمر حتى يوم 21 يونيو الحالي.

تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الجهاز الفني للموسم الجديد التي تهدف إلى إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية من خلال الاحتكاك بأقوى المنافسات الدولية. يمثل النادي في هذه البطولة خمسة لاعبين هم سافين خان وعبدالرحمن الطahir وحمد عصام وزايد الطاهر وسالم عبدالرحيم. يسعى هؤلاء اللاعبون إلى تقديم مستويات مميزة والاستفادة القصوى من الأجواء التنافسية التي تجمع نخبة لاعبي الشطرنج من مختلف دول العالم.

وتشهد منافسات المجموعة الأولى مشاركة 81 لاعباً، مما يمنح لاعبي النادي فرصة ثمينة لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية والعملية وتعزيز تصنيفهم الدولي وصقل مهاراتهم في مواجهة مدارس شطرنجية متنوعة. أكد الدكتور خليفة أحمد المزروعي، أمين عام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مشاركة النادي في بطولة تبليتسه الدولية المفتوحة تأتي ضمن استراتيجية واضحة وخطة إعداد متكاملة وضعها الجهاز الفني للموسم الجديد.

وشرح أن هذه الخطة ترتكز على توفير أفضل بيئة تنافسية للاعبين من خلال إقامة معسكرات تدريبية مكثفة والمشاركة المستمرة في البطولات الخارجية، مما يسهم في رفع الجاهزية الفنية والذهنية للاعبين قبل خوض الاستحقاقات الرسمية. وأضاف أن النادي يؤمن بأن التطور الحقيقي للاعب لا يتحقق بالتدريبات وحدها، بل يحتاج إلى الاحتكاك المباشر مع مدارس وأساليب لعب مختلفة ومواجهة لاعبين من مستويات وتصنيفات متنوعة، وهو ما توفره البطولات الدولية الكبرى التي تمنح اللاعبين خبرات كبيرة وتساعدهم على اكتساب الثقة وصقل قدراتهم في أجواء تنافسية عالية.

وأشار المزروعي إلى أن هذه المشاركات تحمل بُعداً استراتيجياً آخر لا يقل أهمية، حيث أن مثل هذه البطولات لا تقتصر فوائدها على الاحتكاك الفني فقط، بل تتيح للاعبين فرصة حصد نقاط التصنيف الدولي، مما يسهم في تحسين تصنيفاتهم ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة في بطولات عالمية أكبر في المستقبل. وأكد أن هذا الأمر ينسجم تماماً مع رؤية النادي في بناء جيل جديد من لاعبي الشطرنج قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات على مستوى القارات والعالم.

واختتم تصريحه بالتأكيد على حرص النادي على تنفيذ برنامج إعداد متكامل يجمع بين التدريب النظامي والمشاركة الدولية الفعلية، معبراً عن ثققه في أن لاعبيه سيستفيدون كثيراً من هذه التجربة بما ينعكس إيجاباً على مستواهم الفني وعلى مسيرة النادي والشطرنج الإماراتي في المحافل القارية والدولية





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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة تبليتسه الدولية الشطرنج التشيك الدكتور خليفة أحمد المزروعي استراتيجية الإعداد

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